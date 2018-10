"Manchmal auch die feine Klinge"

LINZ. Landeshauptmann Thomas Stelzer über seine Halbzeitbilanz, Kontrolle und Emotionen.

Thomas Stelzer am Tag seiner Angelobung zum Landeshauptmann Bild: Volker Weihbold

"Die zweite Halbzeit ist entscheidend", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) nach der ersten Hälfte dieser Legislaturperiode. Was das Landesbudget betrifft, sieht er Oberösterreich auf Kurs. "Wir haben keine neuen Sparpläne", sagt er im Interview mit den OÖNachrichten.

OÖNachrichten: Halbzeit in der Legislaturperiode: Herr Landeshauptmann, wären Sie Kapitän einer Fußballmannschaft: Was würden Sie Ihren Mitspielern in der Pause in der Kabine sagen?

Thomas Stelzer: Dass wir eine gute erste Halbzeit hingelegt haben. Wir haben eine beruhigende Grundlage gelegt. Aber die zweite Halbzeit ist entscheidend, denn wir wollen am Ende Erfolg haben.

Es ist viel geschehen in den ersten drei Jahren, Sie sind Josef Pühringer als Landeshauptmann nachgefolgt und haben schon nach kurzer Zeit hohe Vertrauenswerte erreicht. Haben Sie mit so einem Start gerechnet?

Dass das Vertrauen der Bevölkerung so groß ist, freut mich sehr. Aber es muss jeden Tag neu erworben werden.

Gleichzeitig mussten Sie mit dem Budget-Kurs Ihres Vorgängers und Mentors Josef Pühringer brechen bzw. ihn deutlich korrigieren. Ist Ihnen das schwer gefallen?

Es ist ein neuer Weg eingeschlagen worden, das war durchaus auch risikoreich. Ich war überzeugt, dass es der richtige Weg ist, aber man wusste nicht, ob die Mehrheit der Wähler das auch so sieht. Aber ich merke, dass klare Ziele willkommen geheißen werden.

Es gab erste Einschnitte, gleichzeitig läuft die Konjunktur und spült Steuereinnahmen in die Kassen. Muss man trotzdem weiter konsolidieren, oder war es das jetzt bereits?

Man muss vernünftig vorgehen, wir wollen keine Schulden, sondern Chancen schaffen. Die Konjunktur hilft. Aber auch wenn nicht, wären wir so gut aufgestellt, dass wir keine Schulden machen werden und in wichtige Projekte investieren können. Wir haben für das nächste Budget keine neuen Sparpläne vor – außer es würde weltweit wieder eine Konjunkturdelle geben, aber danach schaut es momentan nicht aus.

Wie funktioniert das Zusammenspiel mit dem Koalitionspartner FPÖ?

Wir haben ein gutes Abkommen und eine gute Gesprächsebene, unkompliziert und verlässlich.

FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek wurde nach seinem Auftritt und seinen Aussagen bei der deutschen AfD von Ihnen zur Rede gestellt.

Für mich war diese Sache nicht tragbar, darum hat es eine klare Aussprache gegeben und auch die Zusicherung, dass das nicht mehr vorkommen wird – und das darf auch nicht mehr vorkommen.

Seit dem Vorjahr gibt es eine neue Bundesregierung, die auch von ÖVP und FPÖ gebildet wird. In der ÖVP ist Sebastian Kurz der starke Mann – haben sich in der Volkspartei die Gewichte verschoben, weg von den Ländern hin in die Zentrale?

Wir haben dem neuen Parteiobmann am Beginn seines Weges zugestanden, dass er sein Konzept umsetzen kann. Das war erfolgreich. Aber der Standort bestimmt den Standpunkt. Wenn es um oberösterreichische Interessen geht, werde ich laut auftreten. Das nützt auch dem Bund, denn wir sind der Motor dieser Republik. Wenn sich Österreich gut entwickeln soll, dann muss man ein Interesse daran haben, dass sich Oberösterreich gut entwickeln kann.

Trotzdem sind Sie mit Kritik an Vorgängen in der Bundesregierung bisher zurückhaltend. Wo ist Ihre rote Linie, Stichwort FPÖ-Innenminister Herbert Kickl?

Was den Innenminister betrifft, habe ich schon einmal gesagt, dass er Lösungen blockiert hat, etwa bei den wenigen Fällen, wo ein Asylwerber seine Lehre beenden wollte. Da wird es von mir auch in Zukunft Widerspruch geben.

Der Rechnungshof hat vernichtende Kritik an der von der Regierung geplanten Sozialversicherungsreform geübt. Kann man diese Reform jetzt einfach so durchpeitschen?

Die Regierung ist bei der Umsetzung der Reform sehr konsequent vorgegangen. Jetzt gehe ich davon aus, dass sie auch bei der Einhaltung ihrer Zusagen so konsequent ist. Das heißt, dass die Qualität in der Versorgung erhalten bleibt, Initiativen, die es im Land gibt, weiter möglich sind und die Beiträge der Oberösterreicher im Land bleiben.

Sie wirken immer sehr beherrscht und kontrolliert. Sind Sie in diesen drei Jahren schon einmal richtig emotional geworden?

Ich bin grundsätzlich emotional, sonst wäre ich nicht in der Politik. Aber ich muss nicht wegen jedes Diskurses auf offener Bühne ausbrechen. Man kann manchmal auch die feine Klinge auspacken.

Gibt es etwas, was Sie an sich ändern wollen?

Eines habe ich schon gemerkt. An meiner Ungeduld muss ich noch arbeiten. Die treibt zwar an, aber manchmal muss man dem einen oder anderen schon Zeit geben.

