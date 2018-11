Manager-Gagen: SP und Grüne für gesetzliche Grenze

LINZ. Am Montag beschloss die Landesregierung mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ die Aufhebung der Gehalts-Obergrenze für Manager in Landesbetrieben (die OÖN berichteten). Dabei wollen es SPÖ und Grüne nicht bewenden lassen: Das Thema wird morgen auch den Landtag beschäftigen.

SP-Klubchef Christian Makor

In einem dringlichen Antrag wollen SPÖ und Grüne eine Gesetzesänderung fordern: Der Landesregierung soll die Ermächtigung entzogen werden, derartige "gravierende Änderungen" per Verordnung durchzusetzen, die Deckelung der Gehälter für Spitzenpositionen in landeseigenen oder mehrheitlich im Landeseinfluss stehenden Unternehmen mit dem Bezug des Landeshauptmannes (rund 239.000 Euro brutto jährlich) soll im Stellenbesetzungsgesetz festgeschrieben werden. "239.000 Euro sind das siebenfache Gehalt einer diplomierten Krankenpflegerin: für einen Führungsjob in einem öffentlichen Betrieb muss das reichen", sagt SP-Klubobmann Christian Makor. Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz spricht von "Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern".

"Bonzentum" oder notwendig

Makor spart auch nicht mit verbalen Angriffen: "ÖVP und FPÖ wollen die Tür für Bonzengehälter aus Steuermitteln aufmachen", sagt er. Die Landtagsmehrheit aus ÖVP und FPÖ wird den Antrag zurückweisen: Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sagte wiederholt, das Aufheben der Gehaltsgrenze sei nötig, um Spitzenmanager ins Land zu holen. Bund und andere Länder haben derartige Begrenzungen "seit Jahren nicht".

