Mahr attackiert Faßmann

LINZ. Der Konflikt um die Deutschpflicht spitzt sich zu.

"Offenbar hat der Minister das Gutachten weder gelesen noch verstanden", zeigt sich FP-Klubobmann Herwig Mahr verärgert über Bildungsminister Heinz Faßmann (VP). Dieser hatte in den OÖN den Plänen für eine Deutschpflicht in den Schulen eine klare Absage erteilt. Sie sei "weder praktisch noch rechtlich" umsetzbar. Mahr will das nicht hinnehmen: "Ich bestehe auf eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Gutachten." In einem Brief hatte er sich an Faßmann gewandt und ein Gutachten mitgeschickt, das eine Deutschpflicht durchaus für rechtlich möglich hält. Er sieht in der Antwort von Faßmann den Beweis, dass das Bildungsministerium weiterhin "tiefrot" sei.

Aus der ÖVP kommen zurückhaltendere Töne. "Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Deutschpflicht dem Minister zufolge nicht möglich ist", so Klubobfrau Helena Kirchmayr.

