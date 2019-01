Luger setzt Expertengruppe zur Prüfung der Linzer Spitäler ein

LINZ. Linzer Bürgermeister nimmt Uni-Klinik zum Anlass für Kritik am Spitalssystem.

Kuk: Linz ist für die sanitäre Aufsicht zuständig, Bürgermeister Luger erweitert den Prüfauftrag. Bild: Kuk

Im Fall der Beschwerden über Personalmangel und Überlastung am Kepler-Uni-Klinikum (Kuk) will sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) nicht mit der Überprüfung durch die sanitäre Aufsicht begnügen, er werde eine "kommissionelle Einschau" in die Linzer Spitalsversorgung verordnen, kündigte Luger gestern an.

Die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) schaltete, wie berichtet, die sanitäre Aufsicht des Landes ein. Doch diese spielte den Ball am 27. Dezember an die Stadt Linz weiter. Grund: Linz hat als einzige Stadt diese Kompetenzen für sein Gebiet nicht an das Land abgetreten.

Womit Luger jetzt wenig Freude hat: das sei "Wunsch früherer politischer Verantwortlicher" gewesen und die Stadt, da 25,1-prozentiger Miteigentümer des Kuk, in "nicht einfacher Lage". Das Magistrats-Gesundheitsamt sei für eine strukturelle Beurteilung von Spitalsabläufen auch nicht ausgestattet, begründet Luger das geplante Einsetzen der Expertenkommission.

Ärzte, AK, Ökonomen prüfen

Diese wolle er präsentieren, nachdem voraussichtlich heute die Stellungnahme der Kuk-Geschäftsführung einlangt. Bestehen soll die Kommission aus Experten der Ärzte- und der Arbeiterkammer, der Patientenvertretung und einem externen Gesundheitsökonomen. Namen nannte Luger noch nicht, die Kommission solle nicht nur das KUK, sondern auch "das Spitalssystem in Linz" begutachten. Vertreter des Landes seien nicht vorgesehen, bestätigte Luger auf Anfrage, mit Haberlander habe es auch noch keine Abstimmung gegeben.

Haberlander reagiert vorsichtig: Sie begrüße, dass die Stadt "ihrer Aufgabe im Rahmen der sanitären Aufsicht nachkommt". Welche Expertisen sich die Stadt dazu von außen holt, sei "selbstverständlich der Stadt Linz überlassen".

Die Spitalsträger hätten den Auftrag, "das Thema der nachhaltigen Sicherstellung des Gesundheitspersonals und guter Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter mit erster Priorität anzugehen", so Haberlander. "In diesen fortwährend laufenden Prozess werden auch die Ergebnisse der sanitären Einschau eingebracht".

Luger hat allerdings eine eigene "Diagnose". Die Beschwerden der Kuk-Betriebsräte seien "Hilferufe" in einer Debatte, die "nicht neu" sei. Im österreichischen Spitalswesen seien "zu viele Köche", also Financiers mit jeweils eigenen Interessen, unterwegs. Für die oberösterreichischen Spitäler brauche es eine "Finanzierung aus einer Hand", sagt Luger – vom Land und nicht wie bisher auch von Gemeinden. Die Spareffekte der Spitalsreform 2011 seien "als Einmaleffekte verpufft", die Abgangsdeckung durch Land und Gemeinden auf 850 Millionen Euro in diesem Jahr angewachsen. Im Kuk und in anderen Spitälern brauche es "als Erstes eine Behebung der Personalmängel", bei den Gehältern für das Pflegepersonal liege Oberösterreich hinter anderen Ländern.

Zu Wort meldete sich auch AK-Präsident Johann Kalliauer. Er lud Haberlander ein, eine "Strategiegruppe" mit AK-Experten und Verantwortlichen aus den Spitälern einzurichten. Die AK hatte vor Monaten eine Umfrage unter Spitalsbediensteten präsentiert und daraus einen erheblichen Personalmangel errechnet.

Nach Krisengespräch im Kepler-Klinikum: „Jetzt müssen sie liefern“

Es war ein heikler Termin im Kepler-Uni-Klinikum (Kuk) am späten Montagnachmittag: Führung, Betriebsrat und Mitarbeiter diskutierten eine Stunde lang Probleme in der Neonatologischen Intensivabteilung für Frühgeborene (Nicu). Das Krisengespräch war schon länger vereinbart, bekam aber in den vergangenen Tagen Brisanz, weil, wie berichtet, interne Meldungen über „Beinahe-Zwischenfälle“ in mehreren Kuk-Abteilungen an die Öffentlichkeit gelangt waren. Die Nicu ist einer der Brennpunkte.

Der Belegschaft wurde gestern zusätzliches Personal in Aussicht gestellt. Drei diplomierte Pflegekräfte sollen angestellt werden, derzeit gibt es 49,5 Vollzeitkräfte in der Nicu. Damit wäre es möglich, eine siebte Pflegekraft im Nachtdienst bereitzustellen. Für die Transporte von Frühgeborenen aus anderen Spitälern ins Kuk könnte es ebenfalls zusätzliche Ressourcen geben.

Es werde nun hinsichtlich Bedarf und Kosten alles durchgerechnet, sagte Pflegedirektorin Simone Pollhammer nach der Sitzung zu den OÖN: „Ende Jänner gibt es wieder ein Gespräch mit der Abteilung.“ Der ärztliche Direktor Heinz Brock erklärte, dass man den Eigentümern die Vorschläge unterbreiten müsse, weil es zusätzliches Geld dafür brauche. Eigentümer des Kuk sind das Land zu 74,9 Prozent und die Stadt Linz zu 25,1 Prozent.

Zentralbetriebsratschef Branko Novakovic sagte, die Geschäftsführung habe gezeigt, dass sie den Ernst der Lage erkannt habe. Nach der offenen Diskussion und den avisierten Änderungen sollten nun „sehr schnell Taten folgen. Geschäftsführung und Politik müssen liefern.“ Beim Gespräch dabei war auch Med-Campus-Betriebsratsvorsitzender Helmut Freudenthaler.

Das Treffen habe in einer guten, konstruktiven Atmosphäre stattgefunden, betonten sowohl Novakovic als auch Brock und Pollhammer. „Man hat gesehen, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen. Teils hatten Mitarbeiter nicht die volle Information darüber, woran wir schon arbeiten“, sagte Brock, der das Betriebsklima generell als „alles andere als kuschelweich, aber auch nicht vergiftet“ bezeichnete. Das Kuk entstand 2015 aus Linzer AKH, Wagner-Jauregg und Landesfrauen- und -kinderklinik. Die Zusammenführung sei eben herausfordernd, so Brock. Auch würden laufend Termine mit vielen Abteilungen stattfinden, um Verbesserungen in den Prozessen herbeizuführen, sagte Pollhammer. Interne Meldungen über Personalmangel gab es vor allem auch aus dem OP-Bereich für Gynäkologie, der Intensivstation und von den Hebammen.

Morgen ist die sanitäre Aufsicht im Kuk, am 17. Jänner kommt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander ins Klinikum.

