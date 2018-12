Letzter politischer Arbeitstag für Michael Strugl

LINZ. Nach 21 Jahren in der Politik nimmt Michael Strugl heute im Landtag Abschied.

Obwohl der Zeitplan nach dem gestrigen ersten Budget-Landtag etwas hinterherhinkt, nimmt man sich am heutigen Mittwoch ausführlich Zeit, um mit Michael Strugl einerseits in seiner Funktion als Wirtschaftslandesrat und andererseits gänzlich aus der oberösterreichischen Politik zu verabschieden.

Auf der Zuschauergalerie war nicht nur das gesamte Team des Büros von Strugl versammelt, sondern auch sein Nachfolger Markus Achleitner, seine Frau Doris Strugl und ihre Eltern.

Landesrat Rudi Anschober (Grüne) wollte keine Abschiedsrede halten, sondern eine "Rede für ein aufrichtiges Aufwiedersehen". Denn Strugl wechselt in einen Bereich, in dem auch jeder "dem der Klimaschutz ein Anliegen ist", wichtig wird. Deshalb gebe es ein "etwas despektierliches Geschenk", das Anschober aber noch geheim hielt. Der grüne Landesrat zeichnete den gemeinsamen Weg nach, vor allem auch den Weg in die erste schwarz-grüne Koalition im Land. Für diese Zeit seien zwei Dinge prägend gewesen: "Mehr Verständnis zwischen Wirtschaft und Umwelt und die Notwendigkeit von Weltoffenheit." Anschober attestierte Strugl eine aufrechte Dialogbereitschaft und einen Zug zum Tor: "Wenn du ein Ziel hast, dann marschierst du."

Schließlich überreichte Anschober sein Geschenk: eine Solar-Windmühle. "Sie soll die Zukunft im Verbund-Konzern und in unserem Land symbolisieren", so Anschober, der schließlich das Geschenk gleich selbst öffnete um die kleine Solarzelle, die die Windmühle antreibt, herzuzeigen.

Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) startet ihre Rede mit einem Pühringer-Zitat: "Dem Michael Strugl müsste man eine Goldmedaille umhängen." Soweit würde sie zwar nicht gehen, aber eine "besondere Würdigung" würde Strugl auf jeden Fall verdienen. Denn: "Du wirst wirklich fehlen." Dafür seien drei Eigenschaften Strugls verantworlich: "Du besitzt Sachkenntnis, Hausverstand und einen trockenen Humor." Ungeduldig sei Strugl aber auch manchmal geworden: "Vor allem dann, wenn dir die Reden zu lang waren." Auch Gerstorfer verwies auf die gemeinsame Zusammenarbeit, die schon lange zurückreicht. Ihre Rede beendete die rote Landesrätin mit einem sozialdemokratischen Gruß, der nicht nur politisch gemeint war: "Freundschaft!"

Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) sagte: "Wenn jemand sein halbes Leben mit einer Tätigkeit verbringt, dann muss man das mit Herzblut machen." Nicht ein "langer", sondern ein "großer Politiker" würde nun die Bühne verlassen. Haimbuchner zweifelte an, dass Strugl dieser Schritt leicht fallen würde. Immerhin habe es viele Wegbegleiter gegeben: "Diese sehen deinen Wechsel in die Wirtschaft vielleicht ambivalent." Oberösterreich würde einen Politiker verlieren, der auch kompromissbereit war, aber bei dem es auch eine Grenze gebe, wo ein Kompromiss keinen Sinn mehr mache. "Wir gönnen dir die Möglichkeit, dein Leben in der zweiten Lebenshälfte noch einmal grundsätzlich zu ändern", so Haimbuchner. Es sei auch für Österreich ein Vorteil, wenn der größte Energieversorger der Republik "von dir geleistet wird". Der Wille zur Umsetzung würde Strugl auszeichnen, so Haimbuchner.

Haimbuchner schloss mit Wünschen: "Ich wünsche dir mehr Zeit, für das, was dir wichtig ist. Deine Frau, deine Frau und auch die Jagd." Und: "Man kann es nur begrüßen, wenn ein erfolgreicher Politiker in einen anderen Bereich wechseln kann."

Auch von der FPÖ gab es ein Geschenk, ein "nicht politisch korrektes Geschenk und kein Beitrag zum Klimaschutz". Was genau es war, verriet Haimbuchner nicht, aber etwas "zum Genießen".

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestand zu Beginn seiner Rede, dass ihm diese "wohl näher geht, als andere", denn: "Es sind Worte, die von Freund zu Freund gerichtet werden." Stelzer bedankte sich für diese Freundschaft, die auch bedeutet hatte, "einen etwas anderen Blickwinkel zu bekommen und nicht nach dem Mund geredet zu bekommen." Seit 1987 war Strugl eine fixe Größe in der oberösterreichischen Landespolitik: "Wobei fix nicht statisch zu verstehen ist, weil du immer Veränderung wolltest und diese auch angestoßen hast." Konsequent und unaufgeregt sei Strugl gewesen: "Die Phase deiner Klubobmannschaft kann man als Pahse der beeindruckenden Gelassenheit bezeichnen."

Ganz ohne Anspielung auf die Körpergröße ging es auch in der Rede von Stelzer nicht: "Aber deine Leistungen überragen deine Körpergröße bei weitem."

Stelzer verwies auf die erfolgreichen Projekte und Visionen von Strugl im Bereich Arbeitsmarkt, Standort und Forschung, Tourismus und Sport, Breitband und Raumordnung. "Für Wunder muss man beten, für Veränderung muss man arbeiten", dieses Zitat von Thomas von Aquin treffe auf Strugl perfekt zu, so der Landeshauptmann.

Was den scheidenden Politiker auch auszeichnete: "Deine offene Art. Es gibt an deinen Aussagen nichts herumzudeuteln." Auch wenn diese Offenheit nicht bei allen gut angekommen sei, wäre diese Eigenschaften umso höher zu schätzen, so Stelzer. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Wirtschaftslandesrat sich so breite Anerkennung erarbeiten würde: "Umso stolzer kannst du darauf sein."

" Mehr als eine Träne", trage er wegen der Entscheidung von Strugl "im Knopfloch", so Stelzer. Aber die Freundschaft habe auch ihre Grenzen, so Stelzer: "Einen Anbieterwechsel werde ich nicht vornehmen."

Man könne dem Verbund aber nur gratulieren: "Sie bekommen einen Top-Manager mit Weitblick."

Abschließend wünschte Stelzer viel Erfolg und: "Ich setze weiter auf deine Freundschaft."

Von der ÖVP wurde Strugl dann eine Torte in Oberösterreich-Form überreicht. Da war es dann an Doris Strugl, das erste Mal das Taschentuch zu zücken.

Emotionaler Abschied und Dank

Michael Strugl schritt schließlich ans Podium und die Stimme war leicht belegt, als er allen dankte: "Das erinnert mich daran, dass ich als Politiker selbst viel zu wenig gelobt habe." Er wandte sich zuerst an Stelzer und betonte auch die Freundschaft, die beide verband: "Eine Freundschaft kann auch Höhen und Tiefen habe, aber sie besteht und hat einen Wert." Man sei gemeinsam angetreten, um etwas zu bewegen: "Die gemeinsame Zeit war großartig. Ich danke dir aber auch, dass du meinen Wunsch nach Veränderung mitgetragen hast." Er streute Stelzer auch Rosen dafür, die Finanzpolitik in Oberösterreich verändert zu haben. Dies sei eine Leistung, die nicht hoch genug einzuschätzen: "Du bist der einzig richtige Landeshauptmann, der bessere Landeshauptmann."

Strugl wandte sich auch an Haimbuchner und Gerstorfer und verwies auf die gute Zusammenarbeit. An Anschober gerichtet und anspielend auf seinen zukünftigen Arbeitgeber meinte Strugl: "Lieber Rudi, wir werden verbunden bleiben." Jedem einzelnen Landesregierungsmitglied widmete er persönliche Worte, ebenso wie den Klubobleuten. Was ebenfalls nicht fehlen durfte: Der Dank an die Mitarbeiter: "Ohne sie hätte ich ein so großes Ressort nicht führen können. Man kann als Politiker nur so gut sein wie das Team, das seinen unterstützt."

Sehr emotional wurde Strugl bei den Worten an seine Frau Doris Strugl: "Du bist eine starke Frau an meiner Seite, nicht hinter mir, sondern neben mir. Mein Alter Ego, das mit mir in diese neue Herausforderung hineingeht. ich danke dir dafür, ich liebe dich."

Auch auf der Besuchergalerie: Strugls Schwester Gabriele: "Du bist mein Lebensmensch. Immer im Hintergrund aber immer für mich da."

Eine besondere Freude für Strugl war, dass auch sein Vater Robert kommen konnte: "Ich würde heute nicht hier stehen, wenn es dich nicht gegeben hätte. Dafür konnte ich dir nie öffentlich danken. Das möchte ich heute nachholen und dir meine Dankbarkeit und Respekt hier öffentlich aussprechen."

Im Hinblick auf seinen Start als Landesrat im Jahr 2013 betonte Strugl, dass ein Politiker nie ein Einzelspieler sein könne: "Damals gab es viele Herausforderungen, aber alle haben die Ärmel aufgekrempelt und sie gemeistert."

Die Bilanz über seine Regierungsarbeit wollte Strugl kurz halten: "Einigen wir uns darauf, dass wir miteinander mehr richtig als falsch gemacht haben, dann ist es gut."

Oft sei er in Interviews gefragt worden, was er seinem Nachfolger Markus Achleitner raten würde: "Ich habe immer gesagt: Nichts, denn jeder Ratschlag, ist ein Schlag. Ich bin sicher, du wirst das sehr gut machen und deinen Weg finden."

Charmant selbstkritisch meinte Strugl: "Es wird Sie überraschen, aber ich war auch nicht frei von Fehlern. Danke dafür, dass Sie das in Ihren Reden großzügig übergangen sind." Denn den Weg des geringsten Widerstands sei er nie gegangen, doch darauf sei er auch etwas stolz, so Strugl: "Ich möchte es mit Ingeborg Bachmann sagen: Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar." Als Politiker müsste man sich davon angesprochen fühlen. Dies sei auch notwendig in dieser neuen Zeit, in die Oberösterreich mit Stelzer und Haimbuchner nun gehe: "Diskussionen sind notwendig und richtig. Bleiben Sie dabei, auch wenn nicht alle applaudieren."

Zum Schluss sagte Strugl: "Es war eine großartige Zeit. Politik ist geliehene Macht. Es war ein Privileg und eine große Ehre, dem Land dienen zu dürfen. Der größte Schritt ist der aus der Tür. Leben Sie wohl, ich werde Sie vermissen."

Abschließend gab es Standing Ovations und einen langen Applaus von allen Fraktionen, bevor Strugl den Schritt machte und aus dem Landtag ging.

Nach dem Abschied im Landtag erfolgt die Büroübergabe an Markus Achleitner, bevor schließlich am Abend im ÖVP-Landtagsklub gefeiert wird.

