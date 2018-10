Landesfirmen-Chefs dürfen bald mehr verdienen als der Landeshauptmann

LINZ. Obergrenze von 239.000 Euro brutto im Jahr soll fallen – Beschluss noch heuer geplant.

Zentrale der Energie AG: Deren künftige Chefs sollen mehr verdienen können. Bild:

239.000 Euro brutto im Jahr: Das Landeshauptmann-Gehalt ist derzeit die Obergrenze für die Gagen von Managern in Unternehmen, die dem Land ganz oder mehrheitlich gehören. Diese Regelung gibt es in Oberösterreich seit 18 Jahren. Noch vor Ende dieses Jahres wollen VP und FP in der Landesregierung eine Verordnung beschließen, mit der der Landeshauptmann-Deckel aufgehoben wird. Das bestätigt Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (VP). Landtagsbeschluss ist keiner notwendig.

In bestehende Verträge werde nicht eingegriffen. Auch solle die aktuelle Bezugsgrenze "nur in begrenzten Ausnahmefällen" überschritten werden, sagt Strugl.

Schlagend werden könnten höhere Gehälter künftig beim Spitalsträger des Landes, der Energie AG oder der Hypo Oberösterreich.

Top-Manager sind teurer

"Wenn wir die besten Leute für wichtige Positionen unseres Landes haben wollen, die Verantwortung für tausende Mitarbeiter oder etwa Patienten übernehmen, müssen wir uns so aufstellen, dass wir zumindest im Österreich-Vergleich mithalten", sagt VP-Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Kritik kommt von SP-Klubchef Christian Makor: "Es wäre verantwortungslos gegenüber den Steuerzahlern, noch höhere Fantasiebeträge zu bezahlen." Gleichzeitig sei der Gehaltsabschluss des Bundes für die Landesmitarbeiter aus Spargründen nicht übernommen worden. Stelzer entgegnet: "Wie Tätigkeiten in Österreich entlohnt werden, suchen sich nicht der Herr Makor oder der Herr Stelzer aus. Dafür gibt es einen Markt – ob einem das schmeckt oder nicht."

Makor spricht von "Luxus-Managergehältern im öffentlichen Dienst, nur um einen speziellen Mann zu holen". Er spricht damit die künftige Gesundheitsholding an, unter deren Dach die Gespag und die Landesanteile des Kepler-Uniklinikums verschränkt werden. Für die Holding soll ein Top-Manager gefunden werden. Offenbar zielt man auf Franz Harnoncourt ab, derzeit Chef der Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH. Wenn man internationale Experten wolle, reiche die derzeitige Gehalts-Obergrenze nicht aus, sagt FP-Klubobmann Herwig Mahr.

In manchen Fällen liegen die Managergehälter zwar jetzt schon über dem Deckel. Das liegt an der Inflationsanpassung (bei Politikern gab es einige Nulllohnrunden), Sachbezügen oder Leistungen für die Pensionsvorsorge. Jedoch sind die Gehälter klar unter jenen in privaten Firmen und oft auch unter jenen in anderen öffentlichen.

Die Energie AG etwa hat im Geschäftsjahr 2016/17 laut Geschäftsbericht rund 829.000 Euro für drei Vorstandsmitglieder ausgegeben. Bei der etwas kleineren Tiwag in Tirol waren es knapp 1,1 Millionen für drei Manager. Beim börsennotierten, größeren Verbund liegt man noch deutlich höher.

Bei der Hypo waren es im Vorjahr rund 700.000 Euro reine Bezüge bzw. 864.000 Euro inkl. Sachbezüge und Lohnnebenkosten für drei Vorstandsmitglieder. Sieht man in den Geschäftsbericht der größeren Raiffeisenlandesbank, findet man unter "laufende Bezüge" rund 4,2 Millionen – für sechs bzw. ab August 2017 fünf Manager.

Bei der Gespag wurden zuletzt rund 415.000 Euro für zwei Vorstandsmitglieder bezahlt. Laut einem älteren Rechnungshofbericht liegt die Gespag etwa zehn Prozent unter dem Mittelwert im öffentlichen Gesundheitssektor. Rechnet man Private und Orden dazu, wäre der Abstand um einiges größer.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar herzeigbar (2833) 23.10.2018 01:11 Uhr 239.000,-- für Postenschacher in Landes geführten Firmen.



Jetzt ist Mir alles klar, warum immer mehr Staats

Schulden gemacht werden.



WIR werden alle von Politikern beschissen mit unserem

Steuergeld.



Wo WIR diesen unnützen Partei Manager nicht nur erhalten, sondern auch derer LEBEN fürstlich finanzieren.



Mir graust nur noch vor solchen Menschen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema