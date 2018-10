Landesbudget: "Null-Verschuldung" ohne umstrittene Sparschnitte

LINZ. In Thomas Stelzers zweitem Budget soll es abermals keine Neuverschuldung geben. Tilgungen alter Schulden in Höhe von 90 Millionen Euro sind geplant, schmerzhafte Ausgaben-Einschnitte wie im Vorjahr dagegen nicht.

Zufrieden mit dem Entwurf: Haimbuchner (FP), Stelzer und Strugl (beide VP) Bild: Daniel Kauder

Die unangenehmen Überraschungen blieben diesmal aus: Das Landesbudget 2019 setzt zwar den von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ausgerufenen Kurs der "Null-Neuverschuldung" fort, im nächsten Jahr sollen auch wieder Altschulden im Ausmaß von 90 Millionen Euro (heuer: 67 Millionen) zurückgezahlt werden. Allerdings: Kürzungen aller Ermessensausgaben um zehn Prozent und Einschnitte im Sozialbudget wie im Vorjahr, beides hatte heftige politische Auseinandersetzungen zur Folge, gibt es diesmal nicht.

Das hat mehrere Gründe: Steuer-Mehreinnahmen von 85 Millionen Euro werden erwartet. Die Basis für Ausgabenerhöhungen in den Ressorts (im Schnitt 1,9 Prozent) ist durch die vorjährigen Kürzungen um 180 Millionen Euro gesenkt. Für Grundversorgung (Asyl) muss um 21 Millionen Euro weniger aufgewendet werden.

Damit sind auch manche Erhöhungen möglich. Das Sozialbudget steigt, inklusive der nächsten Tranche für den Schuldenabbau, um 4,3 Prozent (plus 24 Millionen Euro). Für Gesundheit und Spitäler wird erstmals eine Milliarde Euro budgetiert (plus 5,1 Prozent), knappe sechs Millionen Euro mehr für Bildung, vier Millionen mehr für öffentlichen Verkehr. Auch das Kulturbudget wird wieder erhöht, um rund sechs Millionen Euro (3,3 Prozent).

"Der neue Weg trägt Früchte", sagte Stelzer, man setze den eingeschlagenen Weg "konsequent fort". Man habe nicht "zum Selbstzweck" gespart, stimmte FP-Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner zu: für Investitionen in "Zukunftsbereiche" brauche man "Stabilität des Haushalts in allen Bereichen".

Die Investitionen sprach Landeshauptmann-Stv. Michael Strugl (VP) an: In den Breitband-Ausbau werden neuerlich 21 Millionen Euro investiert, in Forschung und Entwicklung 113 Millionen.

Grüne und SP wollen den Budgetentwurf "prüfen". Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz kritisiert die fehlenden Maßnahmen gegen den Klimawandel: "Gerade im Wohnbau- und im Verkehrsbudget gäbe es Möglichkeiten, steuernd einzugreifen." Eine deutliche Entlastung der Gemeinden vermisst SP-Klubvorsitzender Christian Makor. Die nachhaltige Budgetpolitik sei zu begrüßen, sagt IV-Präsident Axel Greiner. Es zeichne sich aber schon eine Eintrübung des Aufschwungs ab, "umso wichtiger" sei es, Reserven zu schaffen. (bock/eiba)

Mit einem Gesamtvolumen von 5,71 Milliarden Euro ist das Budget 2019 um 28 Millionen Euro höher als jenes von 2018. Deutlich gestiegen sind die Einnahmen aus den Ertragsanteilen (Anteil an bundesweiten Steuern) um rund 85 Millionen Euro.

Die Berechnungen bauen auf einem erwarteten Wirtschaftswachstum von zwei Prozent in Österreich auf. Die Ausgaben der Ressorts steigen im Schnitt um 1,9 Prozent, Ausgangsbasis: die 2018 gekürzten Ermessensausgaben.

