Land verkauft Wohnbaudarlehen um 190 Millionen Euro an fünf Banken

LINZ. Die Landesregierung beschließt heute diese umstrittene Maßnahme. Der Erlös soll in Breitband, Behördenfunk und Schuldenabbau fließen. Fünf Kreditinstitute schlagen zu, vor allem die Bank Austria.

Fünf Banken kaufen Darlehen, die das Land an Bauträger für Wohnbau-Projekte vergeben hat. Bild: Reuters

Die Landesregierung beschließt heute, Montag, den Verkauf von Wohnbaudarlehen an fünf Banken. Rund 190 Millionen Euro fließen dadurch ins Budget.

Der größte Käufer ist die Bank Austria, wie aus dem Amtsvortrag für die Sitzung der Landesregierung hervorgeht. An die Tochter der italienischen Unicredit gehen wertmäßig rund 85 Prozent der Darlehen. Zuschläge gibt es auch für Kommunalkredit, Erste Bank, Sparkasse Oberösterreich und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

Ende August war der Verkauf grundsätzlich beschlossen worden. Sieben Regierungsmitglieder von VP und FP sowie Grünen-Landesrat Rudi Anschober stimmten dafür, SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer war dagegen.

Es ist der erste Darlehensverkauf seit fünf Jahren. Zwischen 2000 und 2013 hatte das Land so rund drei Milliarden Euro eingenommen. Diese Maßnahme war und ist umstritten. Sie diene dem Stopfen von Budgetlöchern, sagen Kritiker. Befürworter kontern, dass man mit dem Erlös auch Investitionspakete ohne Schulden schnüren könne.

Fakt ist, dass Verkäufe aushaftender Darlehen einen einmaligen Erlös bringen. Künftige Rückflüsse aus Darlehen fallen weg.

Und das Land muss bei so einem Verkaufsprozess immer etwas drauflegen. Denn während der Nettoerlös 190 Millionen Euro beträgt, macht der Nominalwert der veräußerten Darlehen unter Berücksichtigung der Zinsabschläge rund 223 Millionen Euro aus. Das ist fast die Hälfte des Nominalwerts der gesamten in Frage kommenden Wohnbaudarlehen (498 Millionen Euro).

"Keine Dauereinrichtung"

VP-Landeshauptmann Thomas Stelzer sagt: Der Verkauf "gibt uns die Möglichkeit, in wichtige Zukunftsthemen zu investieren." Das sei Teil des neuen Weges "Chancen statt Schulden". Laut Schwarz-Blau fließen 100 Millionen des Erlöses in den Breitband-Ausbau und 45 Millionen in den Behördenfunk – verteilt über mehrere Jahre. Mit den restlichen 45 Millionen sollen Schulden des Sozialressorts abgebaut werden.

"Ich vertrete das zu 100 Prozent, es soll aber keine Dauereinrichtung werden", sagt Stelzer.

Für die Wohnbauförderung ändere sich nichts, Darlehen würden weiter aufgebaut, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter und Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner (FP): "Wir leisten einen Beitrag, um Oberösterreich schuldenfrei und noch leistungsfähiger zu machen."

Verkaufsprozess

Das Land veräußert aushaftende Wohnbaudarlehen, die an Bauträger vergeben wurden. Begleitet haben den Verkaufsprozess die Beratungsfirma PwC und die Anwaltskanzlei Saxinger, Chalupsky & Partner. Sieben Banken gaben Angebote ab, fünf kamen zum Zug. Auch Gemeinnützige hätten ein Angebot legen können, taten das aber nicht.

1 Kommentar 926493 (1106) 17.12.2018 00:50 Uhr Der Ausverkauf macht schnell mittel flüssig aber langfristig arm. Die nächsten Regierungen haben es schwerer. Wenn nichts mehr da ist zum Verkaufen, was dann.

Der Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert, basiert auf Schulden. Es gibt kein Wachstum ohne Schulden, ein Sparkurs ist daher immer kontraproduktiv. Antwort schreiben

