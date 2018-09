VP-Politiker touren 4700 Kilometer durchs Land

Am Donnerstag ist die Hälfte der sechsjährigen Legislaturperiode in Oberösterreich vorbei.

Anlässlich dieser Marke touren Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein VP-Team gleich die ganze Woche durchs Land, sie absolvieren einen Termin nach dem anderen: Insgesamt stehen 150 Besuche bei Firmen, Sozialeinrichtungen, Bauernmärkten oder Bürgermeistern auf dem Programm, die auf Stelzer, Christine Haberlander, Max Hiegelsberger, Viktor Sigl, Helena Kirchmayr und Wolfgang Hattmansdorfer aufgeteilt werden. Nicht weniger als 4700 Kilometer legen die sechs Politiker zurück, Stelzer allein 1100 Kilometer.

"Wir nutzen die Halbzeit, um einen Ausblick auf unsere Arbeit und unsere Schwerpunkte zu geben", sagt Stelzer. In den nächsten drei Jahren soll es vor allem um Arbeitsplätze und Soziales gehen.

Symbolisch dafür stehen Stelzers heutige Termine bei der jungen Software-Firma Catalysts, dem Traditionsbetrieb Meinhart Kabel und bei Caritas St. Isidor.

Heute wird der Wahlkreis Linz abgegrast, morgen das Mühlviertel, am Freitag das Traunviertel. Am Montag war das Hausruckviertel dran, gestern das Innviertel. Überall werden regionale Projekte vorgestellt – etwa für Breitband. Es werde investiert und ohne neue Schulden budgetiert, so der Tenor.

