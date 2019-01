Knoll führt FP-Liste bei AK-Wahl an

LINZ. Die Listenersten der oberösterreichischen Fraktionen stehen damit fest.

Gerhard Knoll, Spitzenkandidat der Freiheitlichen Arbeitnehmer Bild:

Die Freiheitlichen Arbeitnehmer gehen in Oberösterreich mit ihrem Landesobmann Gerhard Knoll an der Spitze in die Arbeiterkammerwahl im März. Hinter dem voestalpine-Betriebsrat und AK-Vorstand Knoll rangiert der Landtagsabgeordnete Rudolf Kroiss auf Platz zwei der Liste "FA-FPÖ", gefolgt von Patrick Holländer, Olivera Stojanovic und Dietmar Hochrainer.

Man habe bei der Listenerstellung auf eine "Balance der Berufssparten" geachtet, betonte Knoll gestern.

Damit stehen die Kandidaten aller oberösterreichischen Fraktionen für die Wahlen fest. Für die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) geht neuerlich Johann Kalliauer ins Rennen. Kalliauer ist seit 15 Jahren Arbeiterkammer-Präsident.

Beim ÖAAB und der Fraktion der Christlichen Gewerkschafter (FCG) hatte es eine Überraschung gegeben: Wie berichtet wird die Betriebsratsvorsitzende des Hilfswerks, Cornelia Pöttinger, die Liste statt Helmut Feilmair anführen. Feilmair, seit 1994 AK-Vizepräsident, hat sich dem Vernehmen nach zu kritisch über den Kurs der VP-geführten Bundesregierung geäußert. Für die Alternativen und Grünen GewerkschafterInnen (AUGE/UG) kandidiert wieder Markus Gstöttner.

Die AK-Wahlen starten Ende Jänner, in Oberösterreich wird von 19. März bis 1. April gewählt. Zuletzt kam die FSG im Jahr 2014 auf 65,5 Prozent der Stimmen. Der ÖAAB landete 2014 bei 17,1 Prozent, die Freiheitlichen bei 10 Prozent, die Grün-Gewerkschafter bei 5,3 Prozent. Gewerkschaftlicher Linksblock und Liste Perspektive schafften es 2014 ebenfalls in die AK-Vollversammlung.

