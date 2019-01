Kepler-Uni-Klinik: Luger plant „externe Kommission“

Im Fall der Beschwerden über Personalmangel und Überlastung in der Kepler-Uni-Klinik (Kuk) ist, wie in den OÖNachrichten berichtet, die Stadt Linz für die sanitäre Aufsicht zuständig. Einen ersten Bericht erwartet der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) in den nächsten Tagen, nachdem morgen die Stellungnahmen der Kuk-Geschäftsführung eintreffen sollen. Luger will aber weitergehen: als nächsten Schritt will er eine „externe Expertenkommission“, besetzt mit Vertretern der Ärztekammer, der Arbeiterkammer, der Patientenanwaltschaft und „einem Gesundheitsökonomen“ einsetzen. Diese soll über die Kuk hinaus die Linzer Spitalslandschaft begutachten, sagt Luger. Namen von Experten nennt er noch nicht.

Für die vom Kuk-Betriebsrat kritisierten Mängel, die „grundsätzlich nichts neues“ seien, sieht Luger die Organisation des Spitalssystems verantwortlich: „Zu viele Financiers entscheiden“. Es brauche eine „Finanzierung aus einer Hand“, sagt Luger, und erneuert seine Forderung: Das Land solle für die Spitalsfinanzierung alleine verantwortlichs ein. Bei der Kuk ist die Stadt Linz zu 25 Prozent Miteigentümer.

