Kassenfusion: Ein großer Reformwurf?

Wettkampf der Argumente mit Gertraud Jahn und Klaus Pöttinger.

Bild: vowe

Von Gertraud Jahn

Wie kann eine „Reform“, die vermutlich teurer statt billiger wird, Zentralisierung statt Bürgernähe bringt, manche Kassen außen vor lässt, auf Halbwahrheiten basiert und in deren Zusammenhang mit den Betroffenen nicht geredet wird, ein großer Wurf sein?

Ein großer Wurf müsste sich um die Anliegen der Bevölkerung kümmern (Ausbau von Kinder-Rehabilitation, Psychotherapie oder Palliativversorgung, gerechte Lastenteilung zwischen den verschiedenen Versichertengruppen). Aber die Regierung will nur, dass die Großunternehmen weniger Abgaben zahlen und deren Gewinne steigen und steigen. Um die Konzerninteressen durchzusetzen, werden die Arbeitnehmer geschwächt und damit die Versicherten. Aber die Sozialversicherung gehört nicht dem Staat, sondern den Beitragszahlern selbst, die sie bisher so gut verwaltet haben, dass sie mit niedrigsten Verwaltungskosten (Österreich 2,8 Prozent, Deutschland 4,9 Prozent, Schweiz fünf Prozent) zu den Weltbesten bei den Leistungen gehört. Was die Regierung verlangt, haben die neun Gebietskrankenkassen, bei denen 80 Prozent der Bevölkerung versichert sind, längst umgesetzt. Gemeinsame IT, 98 Prozent aller Leistungen sind gleich und österreichweite Kompetenzcenter. Wie unseriös die Regierung arbeitet, zeigt, dass sie nicht einmal sagen kann, wie sie auf eine Milliarde Einsparung kommt.

Die GKKs als Krankenversicherung der Arbeitnehmer schultern mit dem Bund alle Kosten auch für Arbeitslose, Mindestsicherungsbezieher, Kindergeld und Präsenzdiener. Wenn noch bis zu 300 Millionen von der Unfallversicherung übernommen werden müssen, liegt der Verdacht nahe, dass sie ausgehungert werden, um sie später zu privatisieren.

Der große Reformschritt wurde unter Gesundheitsminister Alois Stöger mit der „Zielsteuerung Gesundheit“ gesetzt, bei der alle Finanziers an einem Tisch sitzen und die Leistungen gemeinsam steuern. Jetzt ginge es darum, die Projekte daraus (Primärversorgungszentren usw.) umzusetzen, statt mit einer „Reform“ mehr zu zerstören als zu verbessern.

Gertraud Jahn (SP) war von 2003 bis 2014 Landtagsabgeordnete und von 2014 bis 2015 Soziallandesrätin.

Von Klaus Pöttinger

Die Kritik an der Effizienz der Sozialversicherung zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahrzehnte. Es ist höchste Zeit, durch eine Veränderung den Beitragszahler als Kunden und nicht das „System“ in den Mittelpunkt zu stellen.

Während die Lebenserwartung in Österreich (gemessen an den in Gesundheit gelebten Jahren) im internationalen Vergleich Mittelmaß ist, sind die Kosten weit überdurchschnittlich. Im Bereich Spitalsbetten stellen wir den teuren Rekord. Die AUVA beklagt, dass eine Ausgliederung der eigenen Einrichtungen zur Zuordnung in den privatwirtschaftlichen Kollektivvertrag und somit zu wesentlich niedrigeren Gehältern führen würde. Welche Verhöhnung der Beitragszahler, die ihr Geld mühsamer in der Privatwirtschaft und nicht im vom Staat geschützten Bereich verdienen müssen. Das „System“ ist so weit weg von seinen Zahlern und Kunden, dass es freimütig seine Privilegien benennt und dazu auffordert, dafür auf die Straße zu gehen.

Die oberösterreichische Gebietskrankenkasse sitzt auf Reserven von 500 Millionen Euro. Also zu viel bezahlten Beiträgen. Worüber wird intern mehr diskutiert – über die überfällige Beitragssenkung oder einen Neubau?

Die Idee der Gründer, die Gelder der Beitragszahler nicht direkt der Politik zu übergeben, sondern selbst zu verwalten, ist grundsätzlich gut. Das bedingt aber, dass unsere Stellvertreter – die Funktionäre – unsere Interessen über die Interessen irgendeiner Parteistrategie stellen. Sie müssen über die Parteigrenzen hinweg echte Verantwortung übernehmen. Dazu bedarf es einer Klarheit der Aufgaben und ehrlicher Transparenz der Kosten. Diesbezüglich gibt die Reform der AUVA Anlass zu Hoffnung.

Woran muss man die Reform messen: Ob die Interessen der Versicherten nach sparsamer Verwendung, angemessenen Beiträgen und der Hebung der Lebenserwartung, also der Effizienz, im Mittelpunkt stehen werden. Oder ob die Sozialversicherung weiter als politisches Werkzeug missbraucht wird und Funktionäre mit dem Geld der Bürger ihr System schützen. Wie das gelingen kann, kann man in der Schweiz lernen. Die haben auch 500 Jahre mehr Erfahrung in Demokratie.

Klaus Pöttinger war von 2004 bis 2013 Präsident der oberösterreichischen Industriellenvereinigung.

