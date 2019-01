KUK: Gespräch zwischen Führung und Mitarbeitern

Über die Personalsituation im Kepler-Klinikum (KUK) gibt es heute ein Gespräch zwischen Mitarbeitern der Neonatologischen Intensivabteilung für Frühgeborene, dem Betriebsrat, Pflegedirektorin Simone Pollhammer und dem ärztlichen Direktor Heinz Brock.

Wie berichtet, gab es interne Beschwerden über Überlastung und Personalknappheit in mehreren Abteilungen.

Dieser Termin sei ein erster Schritt, sie selbst ist nicht dabei, heißt es aus dem Büro von Gesundheits-Landesrätin Christine Haberlander (VP). Geplant ist aber ein Besuch der Landesrätin am 17. Jänner auf der Station.

Die Beschwerden wurden kurz vor Weihnachten öffentlich. Haberlander schaltete daraufhin die sanitäre Aufsicht ein, um die Vorwürfe überprüfen zu lassen. Deren Bericht und den Termin am 17. Jänner will man abwarten und dann "sehen, ob und in welchem Umfang Handlungsbedarf besteht".

Heikel sind die Turbulenzen allemal, denn KUK und Gespag werden mit Juni unter dem Dach der neuen Gesundheitsholding zusammengeführt. Dass derzeit immer wieder Interna an die Öffentlichkeit gelangen, zeigt die steigende Unruhe über die Neuorganisation und ihre – vor allem personellen – Konsequenzen.

