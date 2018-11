Job-Abbau in Gemeinden: Viel Wirbel im Land und ein entschärfter Entwurf

LINZ. Geplantes Einsparungsziel soll halbiert werden – VP beruhigt, SP und Grüne kritisieren

Die geplante Novelle soll Bürgermeistern auch mehr Flexibilität bei der Gehaltseinstufung von Mitarbeitern geben. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Hohe Wellen bei Oberösterreichs Bürgermeistern schlug der OÖN-Bericht über Einsparungspläne bei den Gemeinden. Wie berichtet, war in einem "Diskussionspapier" des Landes von bis zu 20 Prozent Abbau der Verwaltungsjobs binnen sechs Jahren die Rede. Ausgenommen wären jene Kommunen, die schon jetzt ihren Dienstpostenplan nur zu 80 Prozent ausschöpfen. Doch diese Pläne dürften nun entschärft werden.

Gemeindelandesrat Max Hiegelsberger (VP) sagte gestern, Dienstag, dass im Begutachtungsentwurf 90 Prozent als Zielgröße stehen sollen. Gemeinden müssten also bis zu zehn Prozent der Jobs abbauen. So eine Vorgabe würde aber ohnehin nicht viele der 440 Gemeinden in Oberösterreich betreffen, sagte Hiegelsberger, denn 78 Prozent der Kommunen würden derzeit ihre genehmigten Dienstposten nicht voll ausschöpfen. Außerdem sollen Gemeinden in besonderen Fällen wie bisher zusätzliche Dienstposten beim Land beantragen können.

Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer (VP) sagte, dass diese Signale positiv seien. Er warte aber erst den Entwurf ab. "Jedenfalls ist es gut, dass Bewegung in die Sache kommt."

Die Pläne waren gestern auch beim Gemeindefinanztag in Hörsching Gesprächsthema. Und sie dürften es beim Kommunalpolitischen Forum der VP kommenden Freitag und Samstag mit 1000 Teilnehmern in Bad Schallerbach sein.

SP-Chefin Birgit Gerstorfer, die ebenso Gemeindelandesrätin ist, kritisierte gestern, dass eine Personalreduktion "nur zulasten der betroffenen Mitarbeiter und der Qualität" gehe. Die Aufgaben für die Gemeinden würden mehr und komplexer, so SP-Gemeindesprecher Michael Lindner und Dietmar Stegfellner, Bürgermeister von Wartberg/Aist. Es brauche eine Aufgabenreform. Das sagte auch Grünen-Gemeindesprecherin Uli Böker: "Das Ausdünnen der Gemeindestuben muss aufhören." VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer konterte, dass "Panik um jeden Preis" gemacht werde. Man befinde sich mitten in der Diskussion, es gebe noch keinen Entwurf für die Änderung der Dienstpostenpläne.

"Wir wollen die Gemeinden zukunftsfit machen", sagte Hiegelsberger: "Es ist nicht gut, wenn jede Reform sofort negativ dargestellt wird." Ein Teil der geplanten Novelle ist, dass das starre Gehaltsschema für Gemeindebedienstete gelockert wird. Das wird auch von Gemeindebund und SP-Bürgermeistern positiv gesehen. Gemeinden sollen die Einstufung von Bediensteten frei wählen können, um leichter Fachkräfte zu bekommen. Das bedeute mehr Eigengestaltung für Bürgermeister und sei lange gefordert worden, sagt Hiegelsberger. Auch werde der Verwaltungsaufwand zwischen Land und Gemeinden massiv reduziert. Hattmannsdorfer sieht mehr Autonomie und Flexibilität.

Es gibt rund 11.000 Gemeindebedienstete im Land, davon 4700 in der Verwaltung (Rest: Bauhöfe,...). Inklusive anderer Bereiche wie Pflegeheime sind es etwa 30.000.

Land und Gemeinden: Kompetenzen, Zahlungsströme

Das Land und die Gemeinden sind eng miteinander verwoben. Was die Kompetenzen betrifft, müssen sich Gemeinden grundsätzlich im Rahmen von Landesgesetzen und teils Bundesgesetzen bewegen. Sie können aber frei entscheiden, wie, wann und mit wem sie etwa die Straßenerhaltung, Müllabfuhr oder Gebäudeverwaltung erledigen. Das wird Gemeindeautonomie genannt.

Es gibt wechselseitige Zahlungsströme und Kofinanzierungen etwa bei Pflege, Spitälern und Kinderbetreuung. Die Gemeinden kritisieren die für sie negative Transferbilanz. Laut Gemeindebund zahlen die 440 Kommunen (inklusive Statutarstädte) heuer 322 Millionen Euro mehr an das Land, als sie zurückbekommen. Wenn man die „Bedarfszuweisungsmittel“, die aus den Steuer-Ertragsanteilen der Gemeinden generiert werden, abzieht, sind es immer noch 110 Millionen. Die Kommunen fordern eine finanzielle Entflechtung.

