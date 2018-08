"Ich stehe hinter allen meinen Aussagen"

LINZ. Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) würde aber nicht noch einmal eine Rede vor der AfD halten Daran, was er in dem umstrittenen Vortrag sagte, hält der Politiker aus dem Innviertel fest.

"Die Statistiken beweisen, dass wir ein sehr sicheres Land sind", sagt Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek. Bild: Alexander Schwarzl

Elmar Podgorschek (FPÖ) ist seit 2015 Sicherheitslandesrat. Wellen schlug er aber bisher weniger mit seinen politischen Themen als vielmehr mit einer Rede im Juni vor der deutschen AfD (Alternative für Deutschland). Seine Aussagen über "linksgepolte" Justiz, Kirche und Medien, Umfärbungen und politische Gegner führten zu zahlreichen Rücktrittsaufforderungen.

OÖNachrichten: Herr Podgorschek, werden Sie als Landesrat zurücktreten?

Elmar Podgorschek: Nein, sicher nicht.

Nach Ihrer Rede vor der AfD wurde das aber von vielen gefordert.

Es gab aber auch viele Stimmen, die mich bestärkt haben, nicht zurückzutreten.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der ÖVP, nachdem Sie kundgetan haben: "Trau keinem Schwarzen"?

Die Zusammenarbeit ist nach wie vor sehr gut. Dieses Zitat war außerdem aus dem Zusammenhang gerissen, es fiel in Zusammenhang mit der Regierung Schüssel, die versuchte, die FPÖ zu zerstören. Das ist jetzt anders.

Landeshauptmann Stelzer hat Sie ja zu einem Gespräch gebeten. War das eine Kopfwäsche?

Nein, es war eine Aussprache. Ich habe ihm dargelegt, dass viele Passagen aus dem Konzept gerissen waren und bewusst gegen mich kampagnisiert wurde.

War der Auftritt ein Fehler?

Ich würde es nicht mehr machen. Ganz ehrlich, ich habe die ganze Dimension unterschätzt. Für mich war das eine völlig unbedeutende Rede. Aber dadurch wurde meine politische Arbeit in Oberösterreich gehemmt. Und die Reaktionen, die ich bekommen habe, die möchte ich meiner Familie und letzten Endes auch mir selbst nicht antun.

Der Gemeinderat in Ried, dem Sie ebenfalls angehören, hat eine öffentliche Richtigstellung gefordert. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas richtigzustellen?

Nein. Mir wurde vorgeworfen, ich würde Säulen der Demokratie angreifen. Aber: Die wichtigste Säule der Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Und ich stehe hinter allen Aussagen, die ich getätigt habe.

Wie kam es zu der Rede?

Es war eine Einladung, die ich von einer Unternehmergruppe aus Thüringen bekommen habe, die der AfD nahesteht. Ich bin ersucht worden, über die Situation in Österreich, und wie die FPÖ zu einer 30-Prozent-Partei wurde, zu sprechen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, und dann muss ich mich ständig rechtfertigen. Noch dazu, wo man mir in meiner Arbeit als Landesrat nichts vorwerfen kann.

Interessant, dass Sie das ansprechen, genau das Gegenteil ist oft zu hören. Es heißt, Ihr Engagement in Ihrer Funktion als Landesrat sei ausbaufähig. Freut Sie Ihre tägliche politische Arbeit nicht?

Ganz im Gegenteil, schauen Sie sich meinen Terminkalender an. Ich bin jedes Wochenende bei Feuerwehren unterwegs. Der Tag hat nur 24 Stunden, mehr ist nicht möglich.

Sie sind Sicherheitslandesrat. Wie steht es denn um die Sicherheit im Land?

Die Einsatzorganisationen in Oberösterreich sind sehr gut aufgestellt, die Statistiken beweisen, dass wir ein sehr sicheres Land sind. Ich sehe meine Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass das so bleibt.

Wenn man sich auf Ihrer oder der Facebook-Seite anderer FP-Mitglieder umschaut, bekommt man einen anderen Eindruck.

Das gehört zum politischen Geschäft, und das macht die linke Seite genauso. Ich verweise ja nur auf mögliche Szenarien, die auf uns zukommen könnten.

Hat die Reform der Gemeindeaufsicht schon gegriffen?

Wir sind mitten in der Umsetzungsphase. Meine Intention war immer, Finanzierung und Kontrolle zu trennen. Das bedurfte eines Diskussionsprozesses, der durch den Rechnungshofbericht und St. Wolfgang beschleunigt wurde. Entscheidend ist, dass wir den Stand von 40 Prüfungen im Jahr halten können. So werden Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt und aufgegriffen. Umstritten bei den Bürgermeistern war natürlich die Anzeigepflicht. Aber jetzt ist klar definiert, dass für eine Anzeige ein Vorsatz erkennbar sein muss.

Kann ausgeschlossen werden, dass sich ein Fall St. Wolfgang wiederholt?

Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber wofür ich garantieren kann, ist, dass, sobald derartige Fehlentwicklungen aufgezeigt werden, sicher nicht noch jahrelang zugeschaut wird. Und mit der "Gemeindefinanzierung neu" gibt es jetzt auch klar definierte finanzielle Rahmenbedingungen.

In aller Kürze...

Wenn Sie wählen müssten zwischen ...

Passend zum Schulanfang: Deutsch oder Mathematik?

Ich war immer eher der Mathematiker.

Pizza oder Kebap?

Kebap

Champagner oder Weißbier?

Weißbier

Baden oder bergwandern?

Bergwandern

Innenminister Kickl oder Verteidigungsminister Kunasek?

Ich kenne beide sehr gut und habe ein sehr gutes Arbeitsverhältnis und auch ein freundschaftliches Verhältnis zu beiden.

Unternehmer oder Politiker?

Unternehmer

Der liebste Platz...

… in Oberösterreich ist für Elmar Podgorschek seine Terrasse zu Hause in Ried. Im Vorjahr hat der Landesrat seinen Garten neu gestaltet: „Das ist für mich mein Refugium. Da fühle ich mich wirklich wohl und kann auch abschalten.“ Besonders große Freude macht es Podgorschek, wenn sein einjähriger Enkelsohn zu Besuch kommt. Fast ebenso gern ist der Rieder in den heimischen Bergen unterwegs.

