"Ich bin sicher kein Wackelkandidat"

Was ist mit der ÖVP los, sind alle schon auf Urlaub? Nachdem die roten und grünen Auftragsschreiberlinge und Polithengste über den Higelsberger hergefallen sind, wäre es an der Zeit, dass die Schwarzen auch ihren Hengsten die lange Leine gebe. Oder sind sie zur Überzeugung gelangt, dass es besser ist, auf so viel Stumpfsinn nicht zu reagieren, weil objektiv denkende Leute so einen Schmafu ohnehin nicht ernst nehmen?