Heute erfolgt die Grundsteinlegung für die Gesundheitsholding

LINZ. Gespag und Kepler-Universitätsklinikum werden zusammengeführt, heute um 11 Uhr erfolgt die Präsentation der ersten Etappe.

Umbau der Spitalslandschaft Bild: Weihbold

Der Landeshauptmann, seine beiden Stellvertreter und die Gesundheitslandesrätin – fast die halbe Landesregierung wird heute Vormittag aufmarschieren, um den Abschluss der ersten Etappe der Zusammenführung von Gespag und Kepler-Universitätsklinikum (Kuk) zu präsentieren. Neben Thomas Stelzer (VP), Manfred Haimbuchner (FP), Michael Strugl (VP) und Christine Haberlander (VP) wird auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) im Braunen Saal des Linzer Landhauses dabei sein.

Es ist ein gesundheitspolitischer Meilenstein für Oberösterreichs Spitalslandschaft, das will man mit der geballten Präsenz zum Ausdruck bringen – und das ist auch nicht übertrieben. Mit der Zusammenlegung entsteht wie bereits berichtet der größte Arbeitgeber in Oberösterreich mit rund 14.500 Arbeitsplätzen. Die Landesspitalsholding Gespag wurde dafür mit ihren Beteiligungen (Pflegeheime, Fachhochschule, Reha-Zentren) in die Gesundheitsholding Oberösterreich GmbH umgewandelt, in die nun auch das Kepler-Klinikum eingebracht werden soll.

Durch die Holding-Konstruktion will man mittelfristig 7,5 Millionen Euro jährlich im nicht-medizinischen Bereich einsparen, heißt es aus der Projektgruppe.

"Primus inter pares"

Die Gesundheitsholding soll eine Dreier-Führung bekommen, bei der einer als "primus inter pares" bzw. Vorstandsvorsitzender gelten soll. Diese Rolle ist für Ex-Elisabethinen-Chef Franz Harnoncourt reserviert, der aus Deutschland zurückkehren wird. Für ihn wurde auch am Montag von der Landesregierung der Gehaltsdeckel für Manager von Landesbetrieben (239.000 Euro brutto im Jahr) außer Kraft gesetzt.

2020 soll die Holding ihren operativen Betrieb aufnehmen. Die Führungsposten werden noch heuer offiziell ausgeschrieben – es ist mehr als wahrscheinlich, dass die beiden aktuellen Gespag-Vorstände Karl Lehner und Harald Schöffl die Dreier-Führung mit Harnoncourt bilden werden.

Harnoncourt soll auch im Kepler-Universitätsklinikum strategisch wirken können. Daher ist noch nicht klar, wie die dortige Geschäftsführung ab 2020 aussehen wird: Die Verträge der aktuellen Führung – Elgin Drda und Heinz Brock – laufen bekanntlich 2020 aus. Der medizinische Geschäftsführer Brock geht in Pension. Ob Drda bleibt oder Harnoncourt auch eine Funktion in der Kuk-Führung übernimmt, ist nicht sicher. Es wird davon abhängen, ob die beiden atmosphärische Störungen aus der Vergangenheit ausräumen können. Diesbezüglich soll es bereits ein erstes Treffen gegeben haben.

