Haimbuchner will "niemanden aus der Lehre nehmen"

WIEN/LINZ. FP-interner Widerspruch von Kickl, der bei negativem Asylbescheid weiter unmittelbar abschieben will.

Manfred Haimbuchner Bild: Alexander Schwarzl

Leisen Zuspruch von unerwarteter Seite hat OÖ-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) durch Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) am Wochenende erhalten. "Ich will niemanden aus der Lehre nehmen", plädierte Oberösterreichs FP-Chef im "profil" dafür, Asylwerber trotz negativen Bescheids ihre Ausbildung abschließen zu lassen. Es gehe ohnehin nur mehr um ganz wenige Fälle, weil Asylwerber mittlerweile keine Lehre mehr beginnen dürfen. Nach dem Lehrabschluss mussten diese aber "umgehend zurück in ihre Heimat", sprach sich Haimbuchner gegen ein generelles Bleiberecht aus. Es dürfe zu keiner Aufenthaltsverfestigung über die Hintertür kommen. Die Zugangskriterien für die Rot-Weiß-Rot-Card bezeichnete Haimbuchner als "zu streng", denn die Einwanderung von Fachkräften sei "für den Wirtschaftsstandort notwendig".

Anschobers Annahme, dass es im Konflikt um Asylwerber in Lehre "erstmals Bewegung an der FP-Spitze" gebe, wurde allerdings durch die Reaktionen auf Haimbuchners Aussage relativiert. "Wer rechtskräftig kein Asyl erhält, muss seine Lehre abbrechen und das Land verlassen", stellte Innenminister Herbert Kickl (FP) via Facebook klar. FP-Generalsekretär Harald Vilimsky dementierte, dass es eine Änderung dieser Parteilinie geben würde. Es gelte die Vorgabe von Kickl.

SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sprach von "Chaos in der FPÖ". Die Position seiner Partei sei hingegen klar: "Von Asylwerbern in der Lehre profitieren einerseits die jungen Asylwerber, die eine Ausbildung bekommen, und andererseits die Wirtschaft, die unter Fachkräftemangel leidet."

