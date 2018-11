Grundstücke des Landes: LRH rügt Pachtverträge

LINZ. "Deutliches Verbesserungspotenzial" sieht der Landesrechnungshof (LRH) bei der Landes-Immobiliengesellschaft (LIG) und bei der Abteilung Gebäude- und Beschaffungsmanagement.

Der LRH hat Miet- und Pachtverhältnisse geprüft und fordert mehr "Professionalität". Als einen konkreten Fall kritisiert der LRH, dass das Land in Steinbach am Attersee und in St. Lorenz am Mondsee in den 1960er-Jahren Gründe mit Seezugang um zehn Schilling an Teilorganisationen zweier Parteien als Erholungsanlagen für Jugendliche verpachtet hat, die Grundstücke würden als Campingplätze genützt. "Die Empfehlungen werden genau geprüft und teilweise schon umgesetzt", reagiert Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). In St. Lorenz gebe es eine neue Einigung auf einen angemessenen Pachtzins, im Fall Steinbach werde verhandelt.

