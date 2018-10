Gespag/Kuk: Feilen am Personalpaket

LINZ. Franz Harnoncourt ist als Chef der Gesundheitsholding Oberösterreich fix.

Bis zum Jahresende soll die Gesundheitsholding Oberösterreich stehen – unter der Holding sollen bekanntlich die Gespag mit ihren Landesspitälern und Beteiligungen sowie das Kepler-Universitätsklinikum (Kuk) zusammengeführt werden.

Auf höchster politischer Ebene laufen in diesen Tagen Gespräche über die Führungsstruktur: Nahezu fix ist, dass Franz Harnoncourt als starker Vorstandsvorsitzender die Holding strategisch leiten und ausrichten soll. Harnoncourt ist derzeit noch Geschäftsführer der Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH, war zuvor bis 2012 Chef der Linzer Elisabethinen und steht nun vor einer Rückkehr nach Oberösterreich. Nicht zuletzt deshalb wird wie berichtet die Gehaltsobergrenze für Manager von Landesfirmen (239.000 Euro brutto jährlich, entsprechend dem Landeshauptmanngehalt) aufgehoben.

In den Vorstand der Holding sollen auch Karl Lehner und Harald Schöffl einziehen. Beide bilden derzeit das Vorstandsduo der Gespag, die rechtlich bereits in die Gesundheitsholding Oberösterreich GmbH umgewandelt wurde.

Komplizierter ist die künftige Aufstellung im Kepler-Klinikum, an der das Land 74,9 und Linz 25,1 Prozent der Anteile halten: Die Verträge der Geschäftsführer Elgin Drda und Heinz Brock laufen bis 2020. Klar ist, dass Harnoncourt auch eine direkte Einflussmöglichkeit im Kepler-Klinikum haben will. Ob er als Holding-Chef in Personalunion auch in die Kuk-Geschäftsführung einzieht, ist eine der Fragen, die noch geklärt werden muss – und damit verbunden auch, ob Drda Geschäftsführerin bleibt.

Für den medizinischen Geschäftsführer hat Linz das Nominierungsrecht. Brock geht in Pension, bei der Suche nach einem Nachfolger verspüre er "keinen Zeitdruck", so Bürgermeister Klaus Luger (SP). Spekuliert wird auch, ob Linz seine Beteiligung am Kepler-Klinikum einmal an das Land abtreten könnte. Auch diese Frage sei nicht aktuell, so Luger. Linz sei vertraglich verpflichtet, die Anteile mindestens bis 2023 zu halten.

