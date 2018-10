Gemeinden sollen fit für die Digitalisierung werden

LINZ. Entscheidend sind praktischer Nutzen, Infrastruktur und fachkundiges Personal, sind sich Experten einig.

Pilotprojekt "Alexa im Bürgerservice" in Kremsmünster Bild: Gemeinde

Mit der Frage, wie auch die Gemeinden fit für die Herausforderungen der Digitalisierung werden, beschäftigte sich gestern Abend die Veranstaltungsreihe "Kommunale Zukunftsgespräche" von Gemeindebund und Zukunftsakademie Oberösterreich.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gab dabei das Ziel aus, Oberösterreich zum Land der "digitalen Möglichkeiten" zu machen. Zum einen durch die Breitband-Offensive, zum anderen mit Projekten wie DigiTrans (Automatisierter Güterverkehr) oder digitale Feriencamps.

Die Gemeinden seien dabei wichtige Partner, so Stelzer: "Indem wir bei den konkreten Bedürfnissen der Menschen ansetzen, stärken wir Akzeptanz und Eigeninitiative." Konkrete Beispiele für die Projekte in ländlichen Regionen lieferte Bettina Williger von der Fraunhofer-Gesellschaft in Bayern. Die Erkenntnis daraus: "Infrastruktur ja, aber es geht nicht ohne fachkundiges Personal in den Kommunen." Williger regte an, in jeder Gemeinde einen "Chief Digital Officer" zu installieren.

"Alexa klüger machen"

Reinhard Haider könnte so einer sein, obwohl er sich noch ganz traditionell "Amtsleiter" nennt. In seiner Gemeinde Kremsmünster wird bereits vieles interaktiv und online abgewickelt. Aber mit der technischen Ausstattung allein sei es nicht getan, brachte es Haider, der auch E-Government-Beauftragter des Gemeindebundes ist, auf den Punkt: "Alexa (ein sprachgesteuerter internetbasierter Assistent in Zylinderform, Anm.) ist dumm." Aber man könne Alexa klüger machen: "Wir haben die wichtigsten Fragen einprogrammiert, und jetzt kann jeder aus Kremsmünster zu Hause einfach seine Alexa fragen, wann das Altstoffsammelzentrum geöffnet ist." Genau das sei es, was das komplexe Thema Digitalisierung brauche: "einen praktischen Nutzen für die Menschen".

Dieses Beispiel und noch fast 100 mehr wurden in der Broschüre "Chance Digitalisierung – Ideen für Gemeinden und Regionen" gesammelt, die weitere Kommunen inspirieren sollen.

