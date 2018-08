Förderbericht: Luger kritisiert Zahlungen an Land

LINZ. "Ich verlange einen neuen Landes-Finanzausgleich", resümierte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) anlässlich der Präsentation des Förder- und Transferberichts 2017 der Stadt.

Denn: "Fast jeden zweiten Steuer-Euro, den wir vom Bund bekommen, überweisen wir an das Land."

Gesamtausgaben von 266 Millionen Euro für Subventionen und Transferzahlungen sind in dem Bericht ausgewiesen. Davon machten 47 Prozent oder rund 125 Millionen Euro Zahlungen an das Land aus, so Luger. Mit 55,6 Millionen sind der Spitäler-Sprengelbeitrag, mit 25,1 Millionen die Landesumlage, mit 23,5 Millionen Zahlungen nach dem Chancengleichheitsgesetz (Behindertenhilfe) und 13,6 Millionen für das Musiktheater die größten Posten. "Die Zahlungen an das Land haben sich seit 2004 fast verdoppelt", klagt Luger.

Verdoppelt haben sich seither aber auch die städtischen Zuschüsse für Altenpflege und Kinderbetreuung auf 63 Millionen Euro. Ebenso viel wendete die Stadt im Vorjahr für Subventionen "vertraglicher Verpflichtung" auf.

Bei den freiwilligen Förderungen habe sich gezeigt, "wo die Stadt sparen konnte", sagt Luger. Diese Zuwendungen an Vereine, Wirtschaft oder Kulturinitiativen betrugen 14,8 Millionen Euro, seit 2008 seien sie von 23,3 Millionen Euro schrittweise gesunken. "Dort sind wir auf einem Niveau angelangt, das kaum weiter zu unterbieten sein wird", sagt Luger.

VP: "Anpatzen einstellen"

Auf die Kritik an den Landes-Transfers reagiert VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer verärgert: "Das Anpatzen des Landes durch die Stadt Linz muss ein Ende haben." Das Land Oberösterreich investiere intensiv in den Standort Linz, ohne finanzielle Unterstützung des Landes wären wichtige Projekte für Linz "nicht möglich".

