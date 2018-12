"Fake News": Ärztekammer rechnet mit Kassenreform ab

LINZ. Niedermoser befürchtet für Oberösterreich "Nivellierung nach unten", österreichweiter Gesamtvertrag für Ärzte "unrealistisch".

Peter Niedermoser, oberösterreichischer Ärztekammerpräsident, über Aussagen der Regierung, die Kassenreform käme den Patienten zugute Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Krankenkassenreform wurde vergangenen Donnerstag mit VP- und FP-Stimmen im Nationalrat beschlossen; gestern rechnete Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser noch einmal mit dem Regierungsprojekt ab – "weil wir uns nicht vorwerfen lassen, die Folgen nicht dargestellt zu haben". Die Schilderungen der Regierung, insbesondere eine versprochene "Patientenmilliarde", nannte er "Fake News, wie sie nicht einmal einem Donald Trump einfallen würden".

Eine ländermäßige Budgetautonomie sei "Schall und Rauch", sagt Kammerdirektor Felix Wallner: Im Gesetz seien neben dem Gesamt-Voranschlag der künftigen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) lediglich mögliche "Teilvoranschläge" der Länder vorgesehen. In diesen seien zwar die Länderbeiträge der Versicherten festgelegt, "es gibt aber keine eigene Abrechnung, es bleibt sanktionslos, wenn die Länder-Voranschläge nicht eingehalten werden". Fazit: "Wir werden Bittsteller in Wien."

Würden die Leistungen der bisherigen neun Gebietskrankenkassen auf dem jeweils höchsten Niveau angeglichen, koste dies rund 1,1 Milliarden Euro, rechnet Niedermoser: durch die Reform finanziell nicht darstellbar. Es sei eher eine "Nivellierung nach unten" zu befürchten, also Leistungsrücknahmen in Ländern wie Oberösterreich, wo man in Zusammenarbeit mit der GKK den "modernsten Kassenkatalog" habe.

Aufgabe der ÖGK soll sein, einen bundesweiten Gesamtvertrag mit der Ärztekammer auszuhandeln. Das halten Niedermoser und Wallner "mittelfristig", also in den nächsten Jahren, für unrealistisch: Die Bundes-Ärztekammer setze sich aus den Länderkammern zusammen, und diese würden einem bundesweiten Gesamtvertrag nie zustimmen, der in einzelnen Ländern Verschlechterungen bringen würde. "Die andere Möglichkeit wäre, die Leistungen orientieren sich an den höchsten Länder-Niveaus", sagt Wallner. Aber das bedeute Mehrkosten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema