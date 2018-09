Evergreen: Zweiter Frühling für den grünen Dauerläufer

LINZ. Rudi Anschober sprüht vor Energie – im kommenden Jahr will er entscheiden, ob er 2021 nochmals als Spitzenkandidat antritt.

Er hatte Burn-out, und es gab Phasen, da merkte man, dass ihm sein Leben in der Politik ordentlich zugesetzt hat. Es war die Zeit, als ein Generationswechsel bei Oberösterreichs Grünen unvermeidlich schien.

Doch seit einigen Monaten sprüht der grüne Umwelt- und Integrationslandesrat Rudi Anschober wieder vor Energie und Kampfgeist. "Mir macht es derzeit wirklich besonders viel Freude", sagt er. Anschober, 57 Jahre alt, gibt gefühlt jeden Tag eine Pressekonferenz, aber ohne die oft verbitterte Penetranz früherer Jahre. Er ist lockerer geworden. Und mit dem Thema Integration hat er eine Aufgabe übernommen, die als undankbar galt, mit kaum vorhandenen Erfolgschancen.

Doch seine Initiative für Asylwerber in Lehre hat enorme Wirkung erreicht. Dass er so viele Persönlichkeiten aus nahezu allen politischen Lagern dafür gewinnen konnte, hat über Oberösterreich hinaus Aufsehen erregt. Dazu kam sein entschlossenes Dagegenhalten bei den unberechtigten blauen Attacken gegen einen afghanischen Lehrling. Am Ende musste die FPÖ widerrufen – ein Triumph für Anschober. Die Rufe nach einem Generationswechsel sind leiser geworden. Können es sich die Grünen bei der Landtagswahl 2021 tatsächlich leisten, auf ihre jahrelange Galionsfigur zu verzichten – vor allem nach dem bitteren Fall aus dem Nationalrat im Vorjahr? Politik-Insider gehen davon aus, dass in der aktuellen Lage niemand bei Oberösterreichs Grünen Anschober ein neuerliches Antreten als Spitzenkandidat streitig machen könnte.

Anschober selbst will sich Zeit lassen. "Wir haben derzeit wirklich ein gutes Klima. Meine Parteifreunde haben mir zugesichert, dass es meine Entscheidung ist. Ich werde mich im Laufe des Jahres 2019 mit der Frage beschäftigen und dann entscheiden – so habe ich es immer gehalten."

Anschober für Kogler

Heute haben die Grünen ihren dritten Zukunftskongress in Wien, eine Plattform zur Neuausrichtung der Partei. Danach, Ende November, folgt der Bundeskongress. "Ich bin ganz klar dafür, dass Werner Kogler als Bundesparteichef wiedergewählt wird, er macht das ganz ausgezeichnet", sagt Anschober. Die Grünen müssten sich dann auch gezielt auf die Europa-Wahl 2019 vorbereiten. "Das ist das entscheidende Match um Europa gegen die Strömungen, die Europa zerstören wollen. Das müssen wir gewinnen", sagt Anschober. In grünen Kreisen – auch in Oberösterreich – wird Anschober als möglicher EU-Spitzenkandidat ins Spiel gebracht. Anschober winkt ab: "Das ist nicht mein Ziel". Er habe immer gesagt, er werde die gesamte Periode bis 2021 in Oberösterreich bleiben.

