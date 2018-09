"Enteignung": Kassen drohen mit Klage

LINZ. Gebietskrankenkassen schäumen wegen Sozialversicherungsreform.

Albert Maringer Bild: hermann wakolbinger

In den Gebietskrankenkassen gärt es, nachdem die Bundesregierung Ende vergangener Woche ihren Gesetzesentwurf für die Sozialversicherungsreform präsentiert hat. Dieser sieht – wie berichtet – vor, dass als ein Kernstück der Reform die neun Länder-Gebietskrankenkassen zu einer "Österreichischen Gesundheitskasse" fusioniert werden.

Nicht nur der Inhalt erzürnt die Länderkassen, sondern auch die Kommunikationsstrategie der Regierung. Um 18.45 Uhr habe man am Freitag erst den Gesetzesentwurf übermittelt bekommen, ärgert sich Josef Harb, Obmann der steirischen Gebietskrankenkasse (GKK). Dies sei ein "Taschenspielertrick" gewesen, um kritische Reaktionen vor dem Wochenende verzögern zu können.

In der Sache sind sich die Länder-kassen einig, die Fusion ihrer Kassen bezeichnen sie als "Enteignung" und als rechtlich nicht gedeckten Eingriff in die Selbstverwaltung. Der Regierung gehe es um die "Übernahme der Macht", damit sie im Sinne ihrer Unterstützer aus der Industrie Handlungsfreiheit bei den Sozialversicherungen habe, sagt der Salzburger Kassen-Obmann Andreas Huss. In Vorarlberg will man gegen die Pläne vor dem Verfassungsgerichtshof klagen. Das kündigte der Vorarlberger Präsident der Arbeiterkammer, Hubert Hämmerle, an.

Auch Albert Maringer, Obmann der oberösterreichischen GKK, hält die Begriffe "Enteignung" und "Entmündigung" für das Reformwerk der Regierung für gerechtfertigt.

Zur Diskrepanz zwischen den im Begutachtungsentwurf angeführten Einsparungssummen – 33 Millionen bis zum Jahr 2023 bzw. 350 Millionen bis 2026 statt wie von der Regierung angekündigt eine Milliarde bis 2023 – sagt Maringer: Die OÖGKK habe ein jährliches Leistungsvolumen von 2,3 Milliarden Euro und gebe nur rund 150.000 Euro für die laufende Selbstverwaltung aus. Bei der Selbstverwaltung werde man also kaum große Einsparvolumina heben können.

