"Die solidarische und offene Gesellschaft muss bleiben"

LINZ. Gemeinsame Tagung von Diözese, Arbeiterkammer und ÖGB.

Kalliauer (li.), Scheuer Bild: Diözese

In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine gemeinsame Tagung der Diözese Linz, der Arbeiterkammer Oberösterreich und des ÖGB, die am Donnerstag und Freitag in Linz stattfand.

Die drei Organisationen haben sich das Ziel gesetzt, gemeinsame Werte abzustecken und einander zu unterstützen, wenn es darum geht, diese zu vertreten.

Gemeinsamkeiten gibt es etwa bei Fragen der Arbeitswelt. "Arbeit muss existenzsichernd, würdevoll und sinnstiftend sein", sagte Johann Kalliauer, Präsident der AK Oberösterreich und Landesvorsitzender des ÖGB. "Das Wirtschaftssystem muss dem Menschen dienen, nicht umgekehrt."

Auch Bischof Manfred Scheuer betonte, dass für die Kirche der Mensch und seine Würde im Mittelpunkt stünden. Geld dürfe kein Selbstzweck sein. Um aber allen Menschen die Chance auf ein gutes Leben zu ermöglichen, seien solidarische Strukturen, wie etwa die Absicherung bei Krankheit, wichtig. "Die solidarische und offene Gesellschaft muss bleiben", sagte Bischof Scheuer. "Sie darf nicht durch einen Kapitalismus des Laissez-faire ersetzt werden."

"Wir lehnen auch alles ab, was Vorurteile und Ängste schürt, sei es gegen Arbeitslose oder Flüchtlinge", sagte Kalliauer. "Denn wir wollen in einer offenen und toleranten Gesellschaft leben." (wal)

