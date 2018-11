Deutschpflicht in Pausen: Stelzer bedauert Faßmanns Ablehnung

In der Dr. Otto Glöcklschule gibt es eine Klasse,

in der es kein Kind mit deutscher Muttersprache,

aber den unterschiedlichsten anderen Sprachen, gibt.



Weil sie zum Großteil auch nicht so gebildete Eltern haben,

die wenigsten Englisch können (bis auf ein indisches Mädchen

deren Vater Ing. in der VÖEST ist),

bleibt den Kindern gar nichts anderes übrig,

als sich in Deutsch zu unterhalten.