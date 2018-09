"Das hat viele vor den Kopf gestoßen"

Der Linzer SP-Bürgermeister Klaus Luger ist enttäuscht vom Stil des Kern-Absprungs.

OÖNachrichten: Die überraschende Erklärung von Noch-SPÖ-Chef Christian Kern scheint die gesamte Partei auf dem falschen Fuß erwischt zu haben. Täuscht der Eindruck?

Klaus Luger: Dieses Bild ist nicht unberechtigt. Es war für die meisten völlig überraschend, für unsere SPÖ-Landeshauptleute genauso wie für die Mitglieder des Parteipräsidiums. Für mich war diese Vorgangsweise auch enttäuschend.

Finden Sie es schade, dass Kern offenbar um keinen Preis mehr SPÖ-Chef bleiben wollte?

Ich finde es schade, weil ich glaube, dass die Linie, die Kern in seinem Plan A vorgezeichnet hat, die Sozialdemokratie grundsätzlich wieder stärker machen kann. Nicht auf heutige Herausforderungen mit den Lösungen der 70er- oder 80er-Jahre zu antworten, sondern Neues, Kreatives und auch Widersprüchliches zu formulieren – dafür ist Kern für mich gestanden. Dass er jetzt so plötzlich und für niemanden auch nur in Ansätzen erwartbar zurückgetreten ist, enttäuscht mich.

Woran ist er gescheitert? Hatte er ein zu dünnes Nervenkostüm für die Politik?

Gescheitert ist er nicht. Wir haben eine Wahl verloren, aber bevor Kern die SPÖ übernommen hat, waren wir vom ersten Platz in Umfragen viel weiter weg. Er hat der Partei wieder Zuversicht gegeben und vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Dasselbe ist auf Seiten der Konservativen geschehen, mit einem neuen, sympathisch wirkenden Spitzenkandidaten. Da ist es kein Versagen, wenn man in einem so zugespitzten Wahlkampf Platz zwei erreicht. Die Sozialdemokratie tut sich sehr schwer mit der Oppositionsrolle, wir haben seit den 70er-Jahren mit einer kurzen Unterbrechung immer den Kanzler gestellt. Aber in jüngster Zeit war mein Eindruck, dass wir uns in der Rolle gefunden haben.

Umso katastrophaler, dass man nun wieder führungslos ist …

Umso überraschender für uns alle, vor allem die Art und Weise. Das hat viele vor den Kopf gestoßen, dazu gehöre auch ich.

Wie schnell muss man jetzt die Nachfolge regeln?

In den nächsten Tagen muss gar nichts geschehen. Es ist völlig verständlich für mich, dass Peter Kaiser als Kärntner Landeshauptmann die Sozialdemokratie dort auch in die nächste Wahl führen wird. Er ist ein exzellenter Landeshauptmann. Da geht es um Verantwortung den Menschen gegenüber, die einen gewählt haben. Dasselbe gilt für Hans Peter Doskozil im Burgenland. Dass diese Persönlichkeiten nicht als Job-Hopper fungieren, halte ich für verständlich und auch für sehr korrekt. Das gilt auch für Doris Bures, die als Nationalratspräsidentin sehr viel Anerkennung erfährt. Aber klar ist, dass das alles die Suche erschwert. Deswegen ist die SPÖ gut beraten, kühlen Kopf zu bewahren. Es wird schon so sein, dass da nicht übermorgen jemand aus dem Ärmel gebeutelt wird.

Halten Sie die ehemalige Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner für geeignet?

Ich halte mehrere Persönlichkeiten für geeignet. Aber ich werde mich nicht an einer öffentlichen Diskussion beteiligen.

Könnte es auch ein Gewerkschafter sein?

Ich plädiere dafür, dass es jemand sein muss, der auf die Herausforderungen der Zukunft nicht nur die klassischen Antworten gibt. Es sollte jemand sein, der der SPÖ Breite gibt, wie sie Kern in seiner Zeit als Kanzler angedeutet hat.

"Furchtbare Kommunikation" und ein "Verräter"

„Wir haben uns eineinhalb Tage über die Vorgangsweise geärgert, aber jetzt ist die Stimmung wieder zukunftsgerichtet“, sagt Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer. Sie hätte Christian Kern gerne weiter als Parteichef gesehen, doch auf EU-Ebene könne er wichtige soziale Politik machen.

Siernings Bürgermeister Manfred Kalchmair (Bild oben) spricht von „furchtbarem Kommunikationsmanagement“ am Dienstag. So etwas habe in der Partei leider Tradition. Dass Kern in die EU-Politik gehe, finde er gut. Dort könne er eine wichtige Rolle spielen. „Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen“, sagt die Welser Nationalratsabgeordnete Petra Wimmer (Bild unten). Sie habe das Gefühl gehabt, man komme als Oppositionspartei in Schwung. Von Kern halte sie nach wie vor sehr viel.

Der steirische Nationalratsabgeordnete Josef Muchitsch kritisiert: „Das Regiebuch von Kern war ein anderes, als in einer eilig einberufenen Pressekonferenz seine Pläne für die EU-Wahl bekanntzugeben. Leider gab es einen Verräter, der die einseitige Information, Kern werde zurücktreten, hinausgespielt hat und der es mit Partei und Kern nicht gut meint.“ Er hätte Kern „gerne vier weitere Jahre an der Spitze“ der SP gesehen. Aber es brauche auch in Europa gute Köpfe.



