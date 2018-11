Csar fordert "saftige" Gehaltserhöhung für Beamte

LINZ. Zweite Runde gestern in Wien – Personalvertreter erwartet, dass das Land den Abschluss übernimmt.

In der zweiten Runde der Gehaltsverhandlungen für die Beamten wurde außer Streit gestellt, dass zumindest die Inflation von 2,02 Prozent abgegolten wird. Das teilten Norbert Schnedl, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) und Finanzminister Hartwig Löger (VP) nach dem Treffen gestern, Montag, mit. Eine konkrete Forderung und ein Angebot soll es in der nächsten Runde am 20. November geben.

Beide Seiten zeigten sich mit dem Gesprächsklima zufrieden. Strache bekräftigte, man wolle noch im November abschließen. Die Verhandlungen betreffen direkt und indirekt rund 460.000 Arbeitnehmer, davon 65.000 in Oberösterreich. Er gehe davon aus, dass es im Bund zu einem "saftigen und ordentlichen" Abschluss kommen werde, sagt Peter Csar (VP), GÖD-Vorsitzender in Oberösterreich und oberster Landes-Personalvertreter: "Wir wollen nicht nur die Inflationsabgeltung, sondern auch einen Anteil vom Wirtschaftswachstum." Das Wachstum betrug zuletzt drei Prozent.

Csar erwartet auch, dass das Land Oberösterreich den Bundes-Abschluss übernimmt. Im Budget-Voranschlag stehen derzeit zwei Prozent. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sagt aber auch: "Wir haben die finanziellen Reserven, um den Bundesabschluss zu übernehmen." Wegen des Sparpakets wurde im Vorjahr das Bundes-Plus von 2,33 Prozent nur bei Gehältern bis 3400 Euro übernommen, darüber gab es 79 Euro Fixbetrag. "Wir haben unseren Beitrag geleistet", sagt Csar.

Er betont außerdem, dass die öfters geäußerte Kritik an Beamten, mehr zu verdienen und höhere Abschlüsse bekommen zu haben, nicht zutreffe.

Niedrigere Einkommen

Die Statistik-Abteilung des Landes hat die Einkommen ganzjähriger Vollzeitbeschäftigter in Oberösterreich verglichen. Demnach liegen die Einkommen der Männer im öffentlichen Dienst (ohne Arbeiter gerechnet) in allen Altersgruppen unter jenen der Privatangestellten. Die Frauen verdienen etwas mehr als jene in der Privatwirtschaft.

Der Anteil der Bediensteten mit höherer Bildung ist im Öffentlichen Dienst mit 43 Prozent um 18 Prozentpunkte höher als in der Privatwirtschaft. Das Durchschnittsalter (47) ist um zehn Jahre höher. (az)

