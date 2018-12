Budget-Landtag mit Seitenhieben und hitzigen Debatten

LINZ. In der dreitägigen Budget-Landtagssitzung wird der Haushaltsvoranschlag für 2019 diskutiert und beschlossen. Morgen und am Donnerstag stehen außerdem noch der Abschied von Landesrat Strugl und die Angelobung seines Nachfolgers auf dem Programm.

Budgetdebatte im oberösterreichischen Landtag: Bald nur noch alle zwei Jahre. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Erster Programmpunkt im Landtag Dienstag Vormittag war die traditionelle Budgetrede von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Er betonte, dass seit eineinhalb Jahren ein neuer Kurs eingeschlagen wurde. Dieser gelte auch für Oberösterreichs Finanzen: "Schulden abbauen. Chancen schaffen - das ist die Leitlinie."

Ein Budget sei nicht nur Zahlenwerk, wurde Stelzer dann philosophisch. Es sei auch eine Frage des Charakters, das folgende Grundsätze hat: "Wir halten unsere Zusagen, wir treffen Investitionsentscheidungen für die Zukunft Oberösterreichs." Und nicht zuletzt: "Wir helfen Menschen da, wo sie Hilfe brauchen."

Wie schon für das Budget 2018 wolle man wieder nicht mehr ausgeben, als man einnimmt: "Das ist eine dauerhafte Trendwende in der Haushaltspolitik." 2018 wurden 67 Millionen Euro Schulden zurückgezahlt, 2019 werden es 90 Millionen Euro sein.

In Summe weist der Voranschlag 5,715 Milliarden Euro auf. Damit werden die Maastricht-Kriterien um rund 58 Millionen Euro übererfüllt.

Dies würde auch zu positiven Bewertungen führen, so Stelzer: "Die Ratingagentur Standard & Poors bescheinigt dem Land die bestmögliche Bonitätsnote AA+ und hat den Ausblick von negativ auf stabil verbessert."

Eine Änderung zum bereits präsentierten Voranschlag gibt es aber: Statt der veranschlagten zwei Prozent Gehaltssteigerung, wird der Abschluss für die Beamten auf Bundesebene von durchschnittlich 2,78 Prozent übernommen.

Das Budget solle auch "finanzielle Muskeln" aufbauen - also Rücklagen für Zeiten, in denen es wieder schwieriger wird. Stelzer verwies auf die Finanzkrise 2008: "Dramatisch war, wie aus einer Vertrauenskrise zwischen den Banken eine Krise der realen Wirtschaft geworden ist. "

Zweites Ziel sei Spielräume zu schaffen, um Investitionen tätigen zu können. Dies gelte vor allem dort, wo Menschen Hilfe bräuchten: "Das Sozialbudget wird um 4,3 Prozent steigen. Ein Leuchtturm-Projekt sind dabei die mehr als 400 Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen."

Auch das Gesundheitsbudget steigt stark um 5,1 Prozent. Dies sei notwendig, um die medizinische Versorgung in allen Regionen sicherzustellen, so Stelzer: "Uns muss bewusst sein: Zum Nulltarif gibt es den medizinischen Fortschritt nicht."

Investiert wird auch in den Breitbandausbau, dafür stehen 20 Millionen Euro bereit. In Summe werden es bis 2021 100 Millionen Euro sein.

Ein heikles Thema in Oberösterreich ist der Verkehr: für die neue Linzer Donaubrücke sind sechs Millionen Euro vorgesehen. "Ein Projekt der Landeshauptstadt Linz, das, wie viele andere Linzer Projekte auch, ohne großes Gegenrechnen von uns mitfinanziert wird", so Stelzer mit einem Seitenhieb auf die Diskussion rund um den Theatervertrag.

Für Wissenschaft und Forschung werden 113 Millionen Euro veranschlagt. "Wir sind ein kleiner Wirtschaftsraum, aber wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass unser Land im internationalen Wettbewerb ein Hightech- und Forschungsstandort bleibt."

Theaterstreit: "Alle Angebote bündeln"

Und weil es auch um Entfaltungsmöglichkeiten und Lebensqualität gehe, werde auch das Kulturbudget - nach einer Kürzung im Vorjahr - wieder steigen. 3,3 Prozent mehr sind vorgesehen. Damit ist man mit 193,7 Millionen Euro - nach einem Betrag von 187,5 Millionen Euro im Jahr 2018 - wieder fast auf dem Stand von 2017 (194,4 Millionen Euro). "Den Schwerpunkt legen wir dabei auf Kultur erleben und Vermittlungsprogramm", so Stelzer. Noch einmal kam die Sprache auf den Streit mit Linz: "Ich lade daher ein und trage gerne auch dazu bei, dass Schluss ist mit dem Theater rund um das Theater." Deshalb biete er ein noch stärkeres Miteinander an: "Indem wir alle kulturellen Angebote der Stadt, egal wer sie als Träger verantwortet, bündeln und vor allem auch im Sinn des steuerzahlenden Publikums agieren."

Ein weitere Schwerpunkt sei das Thema Bildung: für den Ausbau der Kindergärten werden 247 Millionen Euro investiert. Doch besonders stolz ist Stelzer auf den "großen Durchbruch" bei der Leistungsvereinbarung für die JKU Linz. Für 2019 bis 2021 erhält die Uni vom Bund 497 Millionen Euro: "Die JKU ist damit budgetär dort angekommen, wo sie hingehört."

Abschließend bat Stelzer um Zustimmung zum Budget. Doch diesem Wunsch kamen nicht alle Parteien nach.

"Vergebene Chancen"

Als erster meldete sich Klubobmann Gottfried Hirz (Grüne) nach Stelzer zu Wort. Er sieht das Budget eher als "vergebene Chance" und verwies auf den Klimawandel: "Davon ist nichts zu finden." Die Zahlen würden zeigen, welche Ziele man anstrebe "oder auch nicht": "Klimaschutz und Bildung haben offenbar keine Priorität." Dies sei aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage "einfach möglich" gewesen: "Der im Vorjahr eingeschlagenen Weg der Kürzungen entspricht keinen Notwendigkeiten, sondern ist ideologischen Entscheidungen geschuldet." Er appellierte, die Energiewende Oberösterreich wieder zu forcieren.

Hirz erklärte auch, wo er investieren würde: "Wir fordern Erhöhung des Schulbaubudgets um fünf Millionen Euro und sieben Millionen Euro mehr für die Kinderbetreuung." Denn die Kürzungen im Vorjahr und die Einführung der Kindergartengebühren habe "dramatische Auswirkungen" gehabt: "Zehn Prozent weniger sind in der Nachmittagsbetreuung."

Er kritisierte auch die "Symbolpolitik" der schwarz-blauen Regierung, sei es bei der Deutschpflicht oder den Deutschförderklassen: "Über letztere könnte man ja noch diskutieren, aber wenn man gleichzeitig die Lehrer-Dienstposten für Sprachförderung um fast zwei Drittel kürzt, ist das kontraproduktiv." Deshalb werde man auch dem Lehrer-Dienstpostenplan nicht zustimmen.

Abschließend betonte Hirz die "demokratiepolitische Wichtigkeit" von Budgetdebatten: "Deshalb lehnen wir auch die eingebrachte Verfassungsänderung für mehrjährige Budgets ab."

SP-Klubobmann Christian Makor begann sein Statement mit Lob. Es sei "schön", dass 90 Millionen Euro an Schulden zurückgezahlt werden könnten. Danach blickte Makro ein Jahr zurück: "Stelzer kam 2017, sah, und kürzte." Der wirtschaftliche Budget-Erfolg 2019, sei daher ein "bitter erkaufter Erfolg" des angesprochenen Spar-Budgets 2018. Dazu komme, dass das Budget 2019 auf dem "Rücken der Gemeinden" erfolgreich sei. Die Transferzahlungen der Gemeinden an das Land Oberösterreich hätten sich knapp verdoppelt. Er stelle sich aber auch die Frage, ob das Budget zu "mehr Gerechtigkeit führe", ob man "alle Aufgaben erfüllen" könne, so Makor. Daran würden sich aber die Geister scheiden, betonte der Klubobmann: "Auf die Herausforderungen gibt es keine klaren Antworten."

Deshalb bringe man eine Reihe von Abänderungsanträgen ein. Diese würden aber auch den Fokus auf Schuldenabbau haben: "Mit unseren Vorschlägen könnten immer noch 60 Millionen Euro zurückgezahlt werden." Die Vorschläge umfassen den Ausbau der Altenbetreuung (Pflegelehrgänge und mehr für Mobile Dienste), Kinderbetreuung, Schulsanierungen ("Da haben wir wirklich einen Rucksack") sowie Rücknahme der Kürzungen für Frauenförderung. Wichtig sei der SPÖ auch eine Entlastung der Gemeinden, so Makor: "Als Sofortmaßnahme fordern wir eine Reduktion der Landesumlage von zehn Prozent." Dies sei ein "Akt der Gerechtigkeit."

"Künstliches Spektakel"

Zur Verteidigung des Budgets trat FP-Klubobmann Herwig Mahr an. Auch er begann mit einem Rückblick in den Dezember 2017. Trotz der Demonstrationen, habe man das Budget durchgesetzt: "Und die Bürger haben gemerkt, dass Budgetverantwortung mehr wert ist, als irgendwelche Leistungsversprechungen, die auf Kosten unserer Kinder eingelöst werden." Nun drohe wieder ein "künstliches Spektakel", doch davon werde man sich nicht beeindrucken lassen. Denn: "In allen wichtigen Bereichen sind ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt."

Besonders hart kritisierte Mahr die SPÖ und listete auf, wie "satt" die finanzielle Ausstattung des Ressorts von SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer sei. Dass Gerstorfer dem Budget die "soziale Handschrift" absprach, sei daher "schlicht unfair". Die SP-Anträge hingegen seien hingegen "abenteuerlich". Dass die FPÖ hingegen Budgets sanieren könne, hätte auch Landesrat Manfred Haimbuchner beim Wohnbau bewiesen: "Die Wohnbauförderung wird auch von Experten als vorbildhaft gesehen."

Die Kosten für die Grundversorgung sei zwar zurückgegangen, aber noch immer sehr hoch. Deshalb sei es notwendig, den Anteil "von Schutzbedürftigen auf ein stemmbares Maß zu reduzieren." Außerdem sollten Unterkünfte vor allem in der Nähe von Kindergärten geschlossen werden.

Mahr nutzte die Gelegenheit auch noch einmal das Thema Deutschpflicht in der Schule und Mindestsicherung anzusprechen. "Das Rechtsempfinden eines überwiegenden Teils der Bevölkerung wurde mit Aufhebung der Mindestsicherung verletzt. Das Vertrauen in die EU und ihre Institutionen wird dadurch nicht gesteigert", so Mahr. Doch man werde den Kopf nicht in den Sand stecken: "Da wird man sich schon überlegen, wie zeitgemäß die übergeordneten Rechtssysteme noch sind."

Im Anschluss an die allgemeinen Statements wird das Budget Kapitel für Kapitel beraten und - über weite Teile einstimmig, ansonsten mit der Mehrheit von VP und FP - beschlossen.

Auf der Besuchergalerie lauschte Markus Achleitner der Debatte. Er hat seinen Auftritt erst am Donnerstag, wenn er als Wirtschaftslandesrat angelobt wird.

