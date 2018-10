Bayern-Wahl: Reaktionen aus Oberösterreich

LINZ / MÜNCHEN. Die oberösterreichische Volkspartei vermisste bei der CSU eine thematische Breite im Wahlkampf.

Wolfgang Hattmannsdorfer Bild: Alexander Schwarzl

"Volksparteien leben von einer thematischen Breite. Diese hat die CSU in diesem Wahlkampf vermissen lassen", nahm der VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer in einer Aussendung Sonntagabend Stellung zu den Wahlverlusten der konservativen CSU im Nachbarbundesland Bayern.

Für das Exportbundesland Oberösterreich seien jetzt rasch stabile Verhältnisse in Bayern entscheiden. Der Freistaat stelle einen der wichtigsten Exportmärkte für Oberösterreich dar, so Hattmannsdorfer.

Die Landessprecherin der oberösterreichischen Grünen, Maria Buchmayr, sagte in einer Aussendung, dass die zentrale Ansage "Mut geben statt Angst machen" die Grünen Bayern zum Wahlerfolg geführt hätte. Die Wähler hätten sich in der Wahlkabine gegen "eine Politik der Verunsicherung und Spaltung"gestellt.

Die ÖVP sollte sich jetzt einige Fragen stellen. "Die CSU hat den rechtspopulistischen Kurs der ÖVP unter Kanzler Kurz kopiert und wurde dafür massiv abgestraft", so Buchmayr. Der Weg der Grünen Bayern würde die Grünen auch hier in Österreich und Oberösterreich in der Arbeit bestätigen und bestärken.

