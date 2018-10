"Ausnahmeforscher": Krebsspezialist wechselt von Berlins Charité nach Linz

LINZ. Clemens Schmitt, internationaler Top-Onkologe, lehrt und forscht künftig an der JKU.

Schmitt: Mit 1. Jänner 2019 an der JKU bzw. am Kepler-Klinikum Bild: Volker Weihbold

"Linz ist ein Standort, der jung ist, der aufstrebend ist, hier herrscht Aufbruchsstimmung." So erklärt der international renommierte deutsche Krebsforscher Clemens Schmitt, warum er einen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Karriereschritt setzt und von der Berliner Charité an das Kepler-Universitätsklinikum nach Linz wechselt.

Schmitt wird mit 1. Jänner 2019 den Lehrstuhl für Hämatologie und internistische Onkologie an der Johannes Kepler Universität (JKU) übernehmen und auch die gleichnamige Universitätsklinik am Kepler-Klinikum leiten. Derzeit ist Schmitt noch Direktor des molekularen Krebsforschungszentrums sowie stellvertretender Klinikdirektor an der Medizinischen Fakultät der Charité.

Bereits im Sommer berichteten die OÖNachrichten über die Bemühungen der JKU, den 51-jährigen deutschen Top-Forscher für Linz zu gewinnen. Damals hielt man sich bedeckt, um den Wechsel nicht in letzter Minute zu gefährden. Umso zufriedener ist JKU-Rektor Meinhard Lukas nun über das Gelingen: "Die Medizinische Fakultät hat erneut einen Ausnahmeforscher gewonnen", sagt Lukas.

Ein halbes Jahr lang habe er mit seiner Frau, einer Tumorbiologin, abgewogen, ob man das Linzer Angebot annehmen solle. "Je länger wir darüber nachdachten, desto klarer und positiver wurde das Bild von Linz", sagt Schmitt. Hier gebe es noch keine festgefahrenen Strukturen, die immer eine Barriere für Spitzenforschung sein können. Dafür finde man an diesem Standort in den Bereichen Biochemie, Biophysik und Biotechnologie viele Anknüpfungspunkte, um Forschungsfelder zu entwickeln.

In kurzer Zeit viel bewegen

"Linz ist eine sehr charmante Stadt an der Donau, sie hat uns auf Anhieb gefallen", sagt Schmitt. Auch die Nähe zu Wien sei ein Pluspunkt, weil er schon aus seiner Berliner Zeit Verbindungen zu Wiener Forschungseinrichtungen habe, die man nun intensivieren könne. "Ich glaube, dass wir so in Oberösterreich in relativ kurzer Zeit viel bewegen können", sagt Schmitt.

Er habe den Eindruck, dass in Linz "viele Wege kürzer" seien und "vieles schnell realisierbar" – eine gute Basis, um "auf einem noch ziemlich unbeackerten Feld" ein Forschungszentrum aufzubauen.

Schmitt ist zuversichtlich, dass es gelingt, manche Krebsarten so zu kontrollieren, "dass man damit leben kann wie mit manch anderer chronischer Erkrankung ohne Einschränkung der Lebensqualität". Andere Tumorerkrankungen wiederum brauchen Therapien, die die Krankheit "an der Wurzel packen und ausmerzen". "Eine akute Leukämie muss man beherrschen und eliminieren können", sagt Schmitt. Aber auch hier könne man die Therapien verbessern, weg von Standardbehandlungen mit toxischen Nebenwirkungen hin zu maßgeschneiderten Therapien. Linz sieht Schmitt für solche Aufgaben gerüstet: "Ich bin überzeugt, dass wir hier etwas wirklich Besonderes erschaffen können."

Zur Person

Clemens Schmitt wurde 1967 in Frankfurt/Main geboren. Er studierte Humanmedizin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, wo er 1995 „magna cum laude“ promovierte. Nach einem Aufenthalt am Cold Spring Harbor Laboratory in New York komplettierte er die Facharztausbildung mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie an der Charité in Berlin. Seit 2004 ist er dort als Oberarzt tätig, im selben Jahr erfolgte seine Berufung auf die Professur „Tumorbiologie und Hämatologie“. 2006 wurde er zum Gründungsdirektor des Molekularen Krebsforschungszentrums der Charité ernannt. Schmitt erhielt für seine Arbeit eine Reihe von Preisen.

Schmitts Wechsel nach Linz wurde gestern auch von der Politik kommentiert: Damit werde die Med-Fakultät der JKU international weiter an Ansehen gewinnen, sagte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP). Mit der Berufung des Spitzenmediziners erhalte das Kepler-Uniklinikum erneut „einen internationalen Experten“, so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP).

