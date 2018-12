Auftritte, Abgänge, eine Premiere und ein Budget als Charakterfrage

LINZ. Der Budgetlandtag ist ab heute auch Bühne für eine Umbildung der Landesregierung

Abgang: Thomas Stelzer verabschiedet seinen zum Verbund wechselnden Stellvertreter Michael Strugl. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Heute um neun Uhr beginnt im Linzer Landhaus mit dem dreitägigen Budgetlandtag der traditionelle Kehraus für das landespolitische Jahr. Dabei geht es heuer nicht nur um die ausführliche Debatte und den Beschluss des Landeshaushalts, sondern auch um eine personelle Neuaufstellung des ÖVP-Teams in der Landesregierung.

Für Landeshauptmann-Stv. Michael Strugl, der in den Vorstand des Energiekonzerns Verbund wechselt, kommt Markus Achleitner in die Landesregierung. Achleitner, bis jetzt Thermenholding-Chef, übernimmt das Standort-Ressort Strugls.

Im Zuge dieser Rochade wird Gesundheits- und Bildungslandesrätin Christine Haberlander zur Landeshauptmann-Stv. aufrücken – als erste Frau in der Geschichte Oberösterreichs. Zudem wird Haberlander künftig auch Präsidentin der Bildungsdirektion des Landes – eine Aufgabe, die normalerweise dem Landeshauptmann zufällt (siehe Kasten).

Doch den heutigen ersten Tag dominiert die Budgetrede von Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer (VP): Rund eine halbe Stunde lang wird Stelzer ab neun Uhr seinen Haushaltsplan vorstellen. In seiner Rede soll der Charakter Oberösterreichs im Mittelpunkt stehen, denn beim Budget gehe es nicht nur um Zahlen, sondern vor allem auch um die Motive und Prinzipien, die den Entscheidungen zugrunde liegen, heißt es aus dem Landeshauptmann-Büro.

Morgen, Mittwoch, wird Strugl seine letzte Rede im Landtag halten. Am Abend ist eine Abschiedsfeier für Strugl im ÖVP-Klub geplant, ehe dann der Donnerstag ganz im Zeichen der Neuaufstellung steht. In der Früh werden bereits die Blasmusikkapellen aus Enns (für Haberlander) und aus Neukirchen bei Lambach (für Achleitner) vor dem Landhaus aufspielen. Nach der Wahl der beiden in der ÖVP-Fraktion wird die Landtagssitzung für eine außerordentliche Regierungssitzung unterbrochen, bei der die Geschäftsverteilung in der Landesregierung neu beschlossen wird.

Beschlossen werden soll das Landesbudget 2019 Donnerstagabend – mit den Stimmen der schwarz-blauen Landeskoalition. SPÖ und Grüne haben angekündigt, etliche Budget-Kapitel abzulehnen.

Drei Tage Budgetlandtag

Das Budget 2019 wächst im Vergleich zu 2018 um ein halbes Prozent auf 5,71 Milliarden Euro.

Am stärksten steigt das Gesundheitsbudget: um 5,1 Prozent auf 1,017 Milliarden Euro. Das Sozialbudget steigt um 4,3 Prozent auf 596 Millionen. Scharfe Spar-Einschnitte wie in diesem Jahr wird es nicht geben: Das Land erwartet Mehreinnahmen von 85 Millionen Euro.

Landesrätin Christine Haberlander (VP) wird am Donnerstag nicht nur die erste Landeshauptmannstellvertreterin Oberösterreichs, sondern auch Präsidentin der Bildungsdirektion. Diese Funktion hatte bisher der Landeshauptmann selbst inne. Gemeinsam mit Bildungsdirektor Alfred Klampfer werde man so ein „Haus der Pädagogik“ schaffen, in dem alle Bereiche – vom Kindergarten bis zur Matura – zusammengefasst werden.

