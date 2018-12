Adventgespräch zwischen Stelzer und Luger

Den beiden wackeren Politikern wird wahrscheinlich rechtzeitig eingefallen sein, dass sie ja Anfang Jänner schon gemeinsam beim dekadenten "Sauschädel-Empfang" im alten Rathaus das Geld der Linzer Steuerzahler gemeinsam mit den Rathaus-Freunderl und -Günstlingen verprassen, bzw. verfressen wollen. Da muss man sich vorher noch kurz zusammenreissen und -finden.



Die Stadt Linz hat zwar den 500 Mio.-Euro SWAP am laufen, immense Schulden und zusätzlich die Akten-Affäre mit selbstverschuldeten Anwaltskosten im Ausmass von 100.000-enden Euro, aber auf den dekadenten Sauschädel-Empfang in Kombination mit dem anmassenden Falschparken am Hauptplatz auf Kosten und zu Lasten der Bevölkerung wird man nicht verzichten. Die Nachrichten werden darüber salbungsvoll-subaltern berichten und ebenfalls keinerlei Zweifel an diesem Feudal-Spektakel hegen, die "Entscheidungsträger" feiern unter sich sich selbst, lassen die ausgesperrten Bürger dafür zahlen und lachen über das dumme Volk!