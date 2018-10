AK fordert 20 Prozent mehr Personal in Spitälern

LINZ. Betriebsratschef: Bedarfsrechnung ist veraltet, Aufwand für Pflege und Betreuung gestiegen.

Druck auf Pflegepersonal Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit einer Befragung von rund 200 Personen "aus allen Bereichen des Beschäftigte-Spektrums" hat sich die Arbeiterkammer Oberösterreich die Arbeitsplatzsituation in den Spitälern vorgenommen; das Ergebnis mündete in eindeutigen Forderungen, die Oberösterreichs AK-Präsident Johann Kalliauer gestern gemeinsam mit Branko Novakovic, Zentralbetriebsrats-Vorsitzender der Kepler-Uniklinik (KUK), präsentierte: Die Spitäler bräuchten eine spürbare Personalaufstockung. Novakovic zog den Vergleich mit anderen Unikliniken in Graz, Wien und Innsbruck: "Dort liegen die Personalschlüssel um rund 20 Prozent höher." In den anderen oberösterreichischen Spitälern sei die Personalsituation ähnlich.

Die sogenannte "Pflege-Personal-Rechnung" (PPR) biete nur eine vage Grundlage und sei zudem seit den 1990er-Jahren in Oberösterreich unverändert, sagte Kalliauer. Die heutige Spitalsarbeit sei damit kaum mehr vergleichbar, das gehe auch aus den Personalbefragungen hervor. 62 Prozent stimmten zu, dass sich "schwere Erkrankungen häufen", 83 Prozent, dass die Fälle von Demenzerkrankungen, die intensiver Behandlung bedürfen, zunehmen. Dazu seien die Dokumentationspflichten massiv gestiegen, Aufgaben von den Ärzten an das Pflegepersonal übertragen worden. 33 Prozent der befragten Pflegerinnen und Pfleger würden ihre Arbeit als "stark belastend" sehen, so Kalliauer. Statt der alten Personalrechnung müsse eine arbeitswissenschaftliche Erhebung der Tätigkeiten an den Spitälern als Planungsgrundlage dienen, fordern Kalliauer und Novakovic.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema