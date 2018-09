Ärztekammer: Unentschlossene für Nichtraucher-Volksbegehren begeistern

LINZ. "Don't smoke": Eintragungswoche ab Montag, 591.146 Unterschriften zählen bereits.

Qualmen in Gaststätten: Das Volksbegehren fordert ein generelles Verbot. Bild: APA

591.146 Personen haben bereits in der Einleitungsphase für das Volksbegehren "Don’t smoke" von Ärztekammer und Krebshilfe Unterstützungserklärungen abgegeben, davon 108.740 in Oberösterreich. Diese zählen bereits als Unterschriften, wenn die offizielle Eintragungswoche für das Begehren kommenden Montag beginnt.

"Es geht darum, jene zu motivieren, die noch nicht unterschrieben haben", sagte Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser am Donnerstag. Die Bundesregierung hatte das generelle Rauchverbot in der Gastronomie, das 2015 beschlossen worden war und seit Mai hätte gelten sollen, rückgängig gemacht. "Wenn die Politik nicht bereit war, im Sinn der Gesundheit zu agieren, muss sie eben die Bevölkerung dazu drängen", sagte Niedermoser.

"Es ist ein extrem wichtiges, gesundheitspolitisches Signal", sagte Bernd Lamprecht, Vorstand für Lungenheilkunde an der Kepler-Uniklinik. Und nannte wissenschaftlich erwiesene Zahlen: In Österreich werden jährlich 4500 Lungenkrebs-Diagnosen erstellt, 85 bis 90 Prozent sind direkt auf das Rauchen zurückzuführen. "Klar dokumentiert" sei auch, dass ein Drittel aller Krebsdiagnosen darauf zurückzuführen sei. Und Passivrauchen sei keinesfalls zu unterschätzen: Laut WHO ist jede zehnte Lungenkrebs-Erkrankung darauf zurückzuführen.

Mit 18 Prozent der unter 18-Jährigen weise Österreich die europaweit höchste Quote an rauchenden Jugendlichen auf, sagte Krebshilfe-Vorstandsmitglied Herwig Schinko: "Ist Rauchen in Gaststätten erlaubt, wird Druck auf Jugendliche ausgeübt. Sie brauchen Begegnungsstätten, die vom Rauchen entkoppelt sind." "Es geht darum, jene, die sich nicht schützen können, durch Gesetze zu schützen", sagte Niedermoser.

Die Mediziner wiesen auf positive Erfahrungen hin, die in europäischen Ländern mit Rauchverboten in Lokalen gemacht wurden. In Deutschland sank der Raucheranteil binnen vier Jahren um 50 Prozent, als "kurzfristigen Effekt" gab es in all den Staaten einen starken Rückgang der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle.

Auch Frauen-Volksbegehren

Viel Schwung erhofft sich kommende Woche auch Lena Jäger, Projektleiterin des Frauen-Volksbegehrens. Sie präsentierte gestern in Linz gemeinsam mit SP-Vorsitzender Birgit Gerstorfer Details und Ziele. Rund 250.000 Personen haben schon Unterstützungserklärungen geleistet. "Unser Ziel sind insgesamt 650.000 Unterschriften", sagte Jäger.

In Oberösterreich gab es 42.000 Unterstützungserklärungen, eine Verdreifachung ist hier das Ziel. Dass gleichzeitig mehrere Volksbegehren stattfinden, dürfte ein Vorteil sein. 34 Forderungen werden im Frauenvolksbegehren gestellt, die wichtigsten Botschaften: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, mehr Macht und Teilhabe für Frauen in der Gesellschaft, Selbstbestimmung und Schutz vor Gewalt. Seit zwei Jahren arbeite man daran – von Fragebögen an Frauenorganisationen bis zu Wirtshausgesprächen. 500 Aktivisten seien unterwegs, sagte Jäger. Gerstorfer kritisierte die Frauenpolitik der aktuellen schwarz-blauen Koalition. (bock/az)

So funktionieren die Volksbegehren nächste Woche

Drei Volksbegehren (für Rauchverbot, für Chancengleichheit der Frauen und gegen ORF-Gebühren) können von Montag, 1. Oktober, bis Montag, 8. Oktober, unterschrieben werden.

Es ist möglich, die Unterschriften an jedem Gemeinde- oder Stadtamt in Österreich abzugeben, also unabhängig vom Hauptwohnsitz. Die Öffnungszeiten an Werktagen entsprechen im Wesentlichen den Amtsstunden des jeweiligen Amtes, an manchen Tagen geht es länger. Auch am Samstagvormittag halten die Ämter offen, wenige sogar am Sonntagvormittag.

Man kann die Volksbegehren auch online über die Bürgerkarte bzw. Handysignatur unterschreiben, was besonders den wahlberechtigten Auslandsösterreichern zugute kommt.

Alle Informationen zu den Volksbegehren, Eintragungslokalen und Öffnungszeiten finden Sie unter www.bmi.gv.at/411.

Jene, die schon eine Unterstützungserklärung zur Einleitung eines der Volksbegehren abgegeben haben, brauchen dieses nicht mehr zu unterschreiben, weil eine Unterstützungserklärung als Unterschrift zählt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema