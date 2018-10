Änderung der Landes-Finanzpolitik: Stelzer will mehrjährige Budgets

LINZ. Die alljährliche Budgetdebatte im Landtag soll bald Geschichte sein: Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) plant eine Änderung der Landesverfassung, gültig ab 2020.

Budgetdebatte im oberösterreichischen Landtag: Bald nur noch alle zwei Jahre Bild: VOLKER WEIHBOLD

In einer dreitägigen Sitzung von 4. bis 7. Dezember wird der Landtag heuer wieder das Landesbudget für das kommende Jahr beschließen; dieses alljährliche Prozedere wird, zumindest für die nächsten Jahre, das letzte sein. Denn Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer (VP) plant in der "neuen Zeit der oberösterreichischen Haushaltspolitik" den "nächsten Schritt": Ab den Jahren 2020/2021 soll es keine Jahres-, sondern "Mehrjahresbudgets" geben.

Derzeit erlaubt die Landesverfassung keine Doppel- oder Mehrfachbudgets. Das soll nun geändert werden, ein entsprechender Gesetzesentwurf geht heute, Freitag, in Begutachtung. Aus Sicht der Landes-Finanzplanung seien Doppelbudgets realistisch, das erste, mit Landtagsbeschluss für zwei Jahre, ab 2020, so Stelzer. "Ein Doppelhaushalt eröffnet uns die Möglichkeit, besser und langfristig zu planen. Daher werden wir die Möglichkeit in der Landesverfassung verankern. Ein Doppelbudget soll nicht zum Regelfall werden, aber wir werden diese Möglichkeit nutzen, wenn es aus Gründen der Planbarkeit und Steuerbarkeit zweckmäßig erscheint und im Hinblick auf die Abschätzbarkeit der Finanzentwicklung über diesen längeren Zeitraum sinnvoll ist", sagt Stelzer.

Nichts ändern soll sich an den Rechnungsabschlüssen, die weiterhin jährlich vorgelegt und vom Landesrechnungshof geprüft werden sollen. Im Begutachtungsentwurf ist auch die vom Bund vorgeschriebene Umstellung auf die Doppik-Buchführung enthalten. Für den Beschluss ist im Landtag eine Zweidrittelmehrheit nötig; die hat die ÖVP mit der FPÖ (zusammen 39 von 56 Mandaten).

Null-Schulden-Kurs bleibt

Heuer soll der von Stelzer geplante Haushalt ohne Neuverschuldung geschafft werden, 67 Millionen Euro an Budgetschulden sollen zudem zurückgezahlt werden. Das – noch einjährige – Landesbudget für 2019 will Stelzer Ende Oktober präsentieren. An den Vorgaben, keine neuen Schulden aufzunehmen und bestehende zu tilgen, soll auch 2019 festgehalten werden, heißt es aus Stelzers Büro. Für das kommende Jahr würden auch "etwas höhere Rückzahlungen als 2018" angestrebt. Ein Nachtragsbudget wie in den vergangenen Jahren wird es heuer nicht mehr geben, man komme "mit den budgetierten Einnahmen aus".

Die Einnahmen dürften 2019 entsprechend der Wirtschaftsprognosen, die von einem etwas geringeren Konjunkturplus ausgehen, mit plus drei Prozent angesetzt werden. Um diesen Prozentsatz soll auch das Sozialbudget wachsen, Mehrausgaben sind bei Gesundheit zu erwarten.

