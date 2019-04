3,2 Millionen Euro Überstunden fielen in Oberösterreichs Spitälern 2018 an

LINZ. Zwei Millionen davon wurden nicht ausbezahlt. Das geht jetzt aus der Beantwortung einer schriftlichen Landtagsanfrage hervor.

Rund 20.000 Mitarbeiter (Vollzeitbasis) sind in den Spitälern der Gespag, des Kepler-Uniklinikums und der Orden beschäftigt. Bild: Volker Weihbold

Die Mitarbeiter in den oberösterreichischen Spitälern haben im Vorjahr insgesamt rund 3,2 Millionen Überstunden geleistet. Davon wurden zwei Millionen nicht ausbezahlt – sie standen also per 31. Dezember 2018 als Urlaubs- bzw. Zeitguthaben in der Bilanz. 1,2 Millionen Überstunden wurden ausbezahlt.

Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage von Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP) hervor, die den OÖNachrichten vorliegt. In den Landtag eingebracht hatten die schriftliche Anfrage die SP-Landtagsabgeordneten Peter Binder und Michael Lindner.

Die Überstunden wurden von Ärzten, Diplompflegekräften, Pflegehilfen, Hebammen, dem medizinisch-technischen Dienst und dem administrativen Personal geleistet. Erfasst sind die Krankenhäuser der Landes-Spitalsholding Gespag und des Kepler-Uniklinikums (diese beiden werden per Juni zur Oberösterreichischen Gesundheitsholding zusammengefasst) sowie der Orden.

Die 3,2 Millionen angefallenen Überstunden bedeuten eine Zunahme von rund zwei Prozent gegenüber 2017 und sechs Prozent seit 2016. So weit reichen die Daten für alle drei Spitalssektoren in der Anfragebeantwortung zurück.

Insgesamt sind in Oberösterreichs Spitälern rund 20.000 Mitarbeiter beschäftigt (auf Vollzeitbasis). Grob gerechnet bedeutet das durchschnittlich 100 Überstunden pro Mitarbeiter, die an Urlaubs- und Zeitguthaben ins Jahr 2019 mitgenommen wurden, und 160 Überstunden, die insgesamt angefallen sind. Bei Teilzeitmitarbeitern ist es einfacher, Überstunden abzubauen. Die Teilzeitquote ist vor allem im Pflegebereich mit mehr als 50 Prozent hoch.

Seit dem Jahreswechsel gibt es, wie berichtet, Diskussionen über zumindest punktuellen Personalmangel in Spitälern – ausgehend vom Kepler-Uniklinikum (Kuk).

Debatte über Personalmangel

Die SP kritisiert Missstände und Überlastung trotz steigender öffentlicher Spitalsausgaben. Auch das Ausmaß der Überstunden wird dabei ins Treffen geführt. Nun liegen die Zahlen vor. Auf die einzelnen Spitalsstandorte und Abteilungen heruntergebrochen wurden diese in der Anfrage-Beantwortung aber nicht.

VP-Vertreter warnen vor Alarmismus und verweisen darauf, dass der Personalstand in den Spitälern gestiegen ist – seit 2009 von rund 19.000 auf 20.000. Entscheidend werde aufgrund des demographischen Wandels sein, dass die Bürger die Spitäler weniger in Anspruch nehmen. Ein Beispiel: 2006 kamen nur an 18 Aufnahmetagen mehr als 200 Personen in die Notfallaufnahme des Linzer Akh (heute Teil des Kuk), mittlerweile an jedem der 111 Aufnahmetage.

Zahlen und Fakten:

In den Spitälern der Gespag fielen im Vorjahr eine Million Überstunden an. Rund 5900 Mitarbeiter (Vollzeit-Äquivalent) arbeiten in Freistadt, Rohrbach, Kirchdorf, Steyr, Schärding und im Salzkammergut-Klinikum.

Im Kepler-Uniklinikum (Kuk) waren es 967.261 Überstunden. Rund 5500 Vollzeit-Jobs gibt es hier, das Kuk entstand aus Linzer Akh, Landesfrauen-/kinderklinik und Wagner-Jauregg.

Ordensspitäler: 1,2 Millionen Überstunden. Rund 8700 Personen (Vollzeit) arbeiten in Ordensklinikum Linz, Barmherzige Brüder Linz, Wels-Grieskirchen, Braunau, Ried und Sierning.

Von insgesamt 3,2 Millionen Überstunden entfielen 1,4 Millionen auf Ärzte und eine Million auf Diplompflegekräfte. Rest: Pflegehilfen, Hebammen, Medizinisch-Technischer Dienst, Verwaltungsmitarbeiter.

