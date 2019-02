Wöginger: Vertrauensräte für Lehrlinge bleiben

LINZ. Ursprünglich war im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ die Abschaffung der sogenannten Jugendvertrauensräte geplant gewesen. Doch das sei nun vom Tisch, sagt ÖVP-Klubchef August Wöginger.

"Der Jugendvertrauensrat ist eine wichtige Schnittstelle zwischen den im Betrieb beschäftigten Lehrlingen und der Betriebsleitung. Es freut mich, dass man sich nun mit dem Koalitionspartner auf das Weiterbestehen verständigen konnte", sagt Wöginger.

Der Jugendvertrauensrat hat in Österreich seit Anfang der 1970er Jahre Tradition. Einen Jugendvertrauensrat gibt es in einem Betrieb, sobald fünf Jugendliche, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, beschäftigt sind. Der Jugendvertrauensrat nimmt an den Sitzungen des Betriebsrates mit beratender Stimme teil und bringt Vorschläge in Fragen der beruflichen Weiterbildung und Berufsausbildung ein.

Erfreut zeigte sich Wöginger auch, dass – wie im Regierungsprogramm angekündigt – das Wahlalter bei den Betriebsratswahlen von 18 auf 16 Jahre abgesenkt wird.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema