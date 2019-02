Wochenenddienst ist nicht Pflicht

WIEN. Niedergelassene Kassenärzte können nicht verpflichtet werden, an Wochenenden und Feiertagen Bereitschaftsdienste zu leisten.

Das hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden. Betroffen von diesem Urteil sind die Bundesländer Burgenland, Steiermark, Tirol, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres betonte, die Versorgung der Patienten sei trotzdem nicht gefährdet. In Wien und Oberösterreich gibt es ohnehin ein auf Freiwilligkeit basierendes System. In Kärnten wurde das Thema per Februar neu geregelt.

