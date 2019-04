Wifo-Chef Badelt: Steuern müssen "runter, runter"

WIEN. "Runter, runter, runter" müsse die Steuer-und Abgabenquote in Österreich, fordert Wifo-Chef Christoph Badelt.

Christoph Badelt Bild: VOLKER WEIHBOLD

Damit reagiert er auch auf die neueste OECD-Steuerstudie "Taxing Wages", laut der ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Österreich 47,6 Prozent seines Einkommens an Steuern und Abgaben abführt.

Kleine Einkommen müssten stärker entlastet werden, fordert Badelt im Hinblick auf die geplante Steuerreform. "Dazu gehört in die Sozialversicherung hineingegangen, nicht nur in die Krankenversicherung, auch wenn die Sozialversicherung dann stärker steuerabhängig wird", sagte Badelt am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Sätze gehörten längerfristig eingeschliffen. Als zweite Maßnahme solle der 25 Prozent hohe Eingangssteuersatz abgesenkt werden – "auf 10 Prozent beispielsweise".

Es brauche eine grundlegende Reform des Abgabensystems, so Badelt. Viele Themen müssten auch "enttabuisiert" werden.

