Wiener Wasserkopf: Kritik aus der VP am "Zentralismus der Regierung Kurz"

WIEN. IWS-Studie: 68 von 71 Bundeseinrichtungen haben ihren Sitz in der Hauptstadt.

Beispiel Deutschland: Bundesverfassungsrichter tagen in Karlsruhe. Bild: APA

Die Zentralisierung und damit die "eklatante Bevorzugung von Wien" werde durch diese Bundesregierung fortgesetzt. Dieser Vorwurf aus den Ländern ist nicht ganz neu und kommt aktuell von der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS), deren Geschäftsführer der langjährige VP-Bundesrat Gottfried Kneifel ist.

Bemerkenswert daran ist, dass sich Kneifel damit nicht nur gegen den Kurs seines Parteifreundes und Bundeskanzlers Sebastian Kurz richtet, sondern dessen Regierung sogar vorwirft, "zentralistischer als jene davor" zu sein.

Als aktuellen Anlass nimmt man die Entscheidung, dass vier weitere neu entstehende Bundeseinrichtungen einmal mehr in Wien angesiedelt sein werden: die Zentrale der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), die Digitalisierungsagentur, das neue Bundesamt für Steuer-Betrugsbekämpfung und die vom Innenminister geplante Bundesasylagentur. Damit, so eine IWS-Studie, würden 68 von 71 Bundesämtern und -agenturen in Wien ihren Sitz haben (siehe Kasten). Einmal mehr würden so hochwertige Arbeitsplätze und zusätzliche Wertschöpfung "zentral in Wien generiert", während gleichzeitig der ländliche Raum unter kontinuierlichem Bevölkerungsrückgang und damit einhergehenden Strukturproblemen leide.

Tatsächlich lässt sich die Bevorzugung des Standortes Wien nicht mit dem Stereotyp vom roten Zentralisten versus schwarzen Föderalisten im Kanzleramt erklären. Während etwa die Schweiz oder Deutschland Signale der Dezentralisierung gesetzt haben, zwei bekannte Beispiele sind das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe oder das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg, gilt in Österreich: "Wien, nur du allein".

Kultur der Monarchie

Peter Bußjäger, Leiter des Instituts für Föderalismus, sieht historische Ursachen: Zwar sei mit der Gründung der Republik ein föderales System etabliert worden. Dieses sei aber "stark auf die zentralistische Kultur der Monarchie aufgepfropft worden". Das zeige auch die Rolle des Bundesrates. An sich gebe es zwei Kategorien: einerseits die obersten Organe, für die Wien als Standort in der Bundesverfassung festgelegt ist, andererseits die vielen Bundeseinrichtungen. Selbst dort "waren Standortverlagerungen bis vor fünf, sechs Jahren überhaupt kein Thema", attestiert Bußjäger. Wobei das zarte "Umdenken" zuletzt ins Skurrile abglitt: Auf Geheiß des Landwirtschaftsministeriums wurde im Vorjahr die Verlegung des Umweltbundesamtes von Wien ins angrenzende Klosterneuburg verfügt. Ab 2023 werden 500 Beamte in den niederösterreichischen Speckgürtel der Bundeshauptstadt auspendeln.

Als Kanzler Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) mit der Fusion der Gebietskrankenkassen Ernst machten, war zwar die Aufregung in der Sozialversicherung anhaltend groß. Gleichzeitig keimte in Oberösterreich die Hoffnung, dass Linz ob der zentralen Lage Standort der ÖGK-Zentrale wird. Dass es jetzt doch Wien ist, sei die Entscheidung des Verwaltungsrates. "Die Politik hat sich hier nicht einzumischen", lässt VP-Klubobmann August Wöginger ausrichten.

Kneifel sieht Österreich damit auf dem Weg Richtung "absoluten Zentralstaat". Im Zeitalter der Digitalisierung, wo Distanzen keine Rolle mehr spielen, hätten andere Länder, vor allem Schweden, Dänemark oder Finnland, längst die Gegenrichtung eingeschlagen. Im benachbarten Bayern "werden gerade 3500 öffentliche Dienstposten von München ausgelagert".

Drei Ausreißer

Mit dem „Österreichischen Sprachen-Kompetenzzentrum“ (Graz), den „Österreichischen Bundesforsten“ (Purkersdorf) und dem „Bundesamt für Weinbau“ (Eisenstadt) zählt das IWS drei von 71 „Zentralstellen des Bundes“, deren Sitz derzeit außerhalb von Wien ist (erhoben vom Institut für Föderalismus).

Ganz anders sieht das Bild in zwei Nachbarstaaten aus: In Deutschland sind 67 Bundesdienststellen in insgesamt 24 verschiedenen Städten angesiedelt. Ähnlich sind die Verhältnisse in der Schweiz, wo 47 Bundeseinrichtungen neben Bern in zehn weiteren Städten zu finden sind.

In der österreichischen Bundesverfassung ist festgelegt, dass die „obersten Organe“ in Wien angesiedelt sein müssen. Das gilt neben dem Parlament für alle Ministerien, aber auch für den Rechnungshof und die Höchstgerichte. Letztere sind in Deutschland und der Schweiz nicht auf die Hauptstadt konzentriert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema