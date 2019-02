"Wenn wir uns nicht darum kümmern, tun es andere"

LINZ. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf "politischer Bildungsmission" in einer Linzer Berufsschule.

Sobotka vor Schülern Bild: Volker Weihbold

"Was glaubt’s ihr?" Eine Frage, die der Erste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka stellte; nicht im Parlamentsplenum, sondern in einer Linzer Schulklasse. Unter dem Titel "Demokratie in Bewegung – das Parlament kommt zu dir" besuchen Vertreter des Hohen Hauses österreichische Schulen.

In der Berufsschule 2 in der Linzer Wiener Straße steht diesen Donnerstag für die dritte Klasse künftiger IT-Techniker politische Bildung auf dem Stundenplan, der Besuch des Nationalratspräsidenten passt gut. Der zweite Mann in der Staatshierarchie hat auf eine Krawatte verzichtet, seinen Vortrag gestaltet er teilweise als Frage-Antwort-Dialog. Warum sich die Parteien um politische Bildung bemühen, fragt er gleich am Anfang, und bekommt von den Jugendlichen zur Antwort: "Damit sie Wähler bekommen."

Das sei schon richtig, antwortet Sobotka, und kommt zur Begründung, warum: dass Beteiligen wichtig sei, nicht "Ausklinken". "Je mehr Leute ihre Vertreter wählen, umso sicherer ist es, dass ihre Anliegen wahrgenommen werden", betont er die Bedeutung der Wahlbeteiligung.

"Wer von euch ist in einem Verein? Feuerwehr, Fußballverein?", leitet Sobotka aus dem Alltagsleben auf die Bedeutung von Regeln, Gesetzen und demokratischem Aufbau über: Jeder Verein, jedes Gemeinwesen brauche Regeln, im Staat seien dies die Gesetze. "Wenn keine Gesetze gelten, herrscht Anarchie. Dann hat man es als Mensch am schlechtesten, dann gilt das Recht des Stärkeren."

Wer die "Regeln" macht

Und wesentlich sei, wer die Gesetze beschließt: "Die Regierung? Nein. Ganz wichtig: der Nationalrat". Sobotka fragt, wer Beschlüsse initiieren kann, welche Möglichkeiten es für die Bürger neben der parlamentarischen Demokratie gibt. "Petitionen, Volksbegehren", hört er als Antwort. Sobotka: "Super!"

Der Nationalratspräsident gibt einen Überblick über die Zahl der Abgeordneten, die Parlamentsparteien und Klubs. Welche Gesetze ihnen als Erstes einfallen, die sie unmittelbar betreffen, fragt er die Berufsschüler: Jugendschutzrecht, Arbeitszeitrecht, Regelungen für das Internet – die Antworten spiegeln die Interessen.

Das Gespräch bricht Sobotka auch auf regionale politische Fragen herunter: die Problematik der Abwanderung aus Landgemeinden, die Bedeutung von örtlichen Vereinen und Ehrenamt; immerhin sind etliche der anwesenden Jugendlichen bei Feuerwehr und lokalen Vereinen aktiv. Sobotka hebt die freiwilligen Leistungen und ihre Bedeutung für die Gemeinschaft hervor: "Wenn es die Leistungen nicht freiwillig gibt, wer zahlt sie? Wir, mit Steuern." Jede Gemeinde spare sich durch freiwillige Leistungen eine "gewaltige Summe".

"So, gibt’s von euch noch Fragen?", erkundigt sich Sobotka, als die Zeit schon fortgeschritten ist. Die gibt es, und sie zeigen die Interessen der IT-Techniker: Wie die Politik zu Regulierungen im Internet stehe, wie man mit Hasspostings umgehe, mit künstlicher Intelligenz, wird Sobotka gefragt. "Das Internet stellt auch die Demokratie vor große Herausforderungen", bekennt der Nationalratspräsident, gegen den Hass im Netz müsse man etwas tun.

"Es gibt verschiedene Ansichten, deshalb kann ich nur meine Meinung sagen", sagt Sobotka zur Rolle künstlicher Intelligenz. Er halte sie für "unausweichlich", die Politik müsse sich offensiv damit befassen: "Wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, werden es andere tun."

