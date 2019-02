"Weltpolitik – oder nur ein PR-Gag?"

WASHINGTON / WIEN. Kurz’ Reise in die USA wurde auch international beobachtet und kommentiert.

Sebastian Kurz überreichte US-Außenminister Mike Pompeo ein Buch über den Marshall-Plan. Bild: BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC

Auf den Tag genau 29 Jahre nachdem der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky (SP) im Weißen Haus empfangen worden war, traf gestern auch Sebastian Kurz mit dem US-Präsidenten zu einem Gespräch zusammen.

Vranitzky war am 20. Februar 1990 bei George H. W. Bush im Oval Office zu Gast – und er galt fast schon als alter Bekannter im Weißen Haus, denn es war bereits der dritte Besuch Vranitzkys in seiner damals erst vierjährigen Amtszeit als Kanzler.

Österreich genoss 1990 – ein Jahr nach dem Fall des Eisernen Vorhanges – den Rang eines geschätzten Gesprächspartners in Washington. Österreichs Expertise als neutraler Staat an der Grenze zum ehemaligen Ostblock und seine historischen Kenntnisse in Ost- und Südosteuropa waren gefragt. So drehte sich das rund 40-minütige Gespräch Vranitzkys mit Bush im Jahr 1990 auch hauptsächlich um die möglichen Entwicklungen in Osteuropa.

Orientierung an Kreisky

Auch 2019 wird der Besuch des österreichischen Kanzlers in Washington international nicht nur als Randnotiz betrachtet. Vor allem deutsche Medien widmeten dem Treffen größeren Raum.

Für Kurz seien diese Reisen Programm – er orientiere sich dabei am ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky, der Österreich international als Vermittler und Brückenbauer positioniert habe, kommentierte beispielsweise die Süddeutsche Zeitung. Allerdings, so hieß es weiter, sei es heute viel schwerer für ein kleines Land, diese Rolle auszufüllen. Ähnlich skeptisch äußerte sich diesbezüglich auch der US-Außenpolitikexperte des "Hudson Institute", Peter Rough: Man könne zwar darauf hoffen, dass sich Wien als "Austragungsort" für Treffen profiliere. "Ob man inhaltlich Einfluss gewinnt, bezweifle ich." Die Rhetorik des Kanzlers werde in Washington wahrgenommen, doch es stelle sich die Frage, ob die Position der Neutralität Österreichs zwischen West und Ost "mittel- und langfristig tragbar ist", so Rough. Der Spiegel analysierte online die Reise von Sebastian Kurz: "Geht es bei dem Treffen um Weltpolitik – oder ist es nur ein PR-Gag?", lautet die Frage des Artikels. Trump sei, so wird hier gemutmaßt, vom "jungen Aufsteiger Kurz" sehr angetan.

In den USA brachte das Nachrichtenportal Bloomberg eine Vorschau auf den Besuch von Kurz und bezeichnete ihn als jenen europäischen Politiker, der die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingsfrage herausgefordert habe. ABC News widmete Kurz ein Porträt.

