Voggenhuber: "Trete gegen die rechten Dämonen an, nicht gegen die Grünen"

WIEN. Mit dem Zugpferd der Liste Jetzt ist das Feld der EU-Spitzenkandidaten komplett

Johannes Voggenhuber (im Hintergrund Jetzt-Parteichefin Maria Stern) hofft auf ein Comeback in Brüssel. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Er könne "in Zeiten, in denen die alten Dämonen Europas wieder aufziehen, nicht zu Hause bleiben". Mit diesem Hinweis auf Nationalisten und Rechtspopulisten begründete Johannes Voggenhuber am Montag seine Spitzenkandidatur für die Liste Jetzt von Peter Pilz. Der 68-jährige Salzburger will damit zehn Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Europaparlament noch einmal den Sprung nach Brüssel schaffen.

Voggenhubers Abgang war 2009 ein unfreiwilliger, weil ihm bei den Grünen Ulrike Lunacek als Spitzenkandidatin vorgezogen wurde. Er wolle seine "Lebenszeit wirklich nicht für Rachegelüste oder niedrige Gefühle verschwenden", dementierte der Salzburger die Frage nach dem Motiv Revanche, ehe sie gestellt wurde.

Angebot an die Grünen

Er biete den Grünen sogar an, sich an seiner Initiative zu beteiligen. Würde man eine Frau vorschlagen, könne diese auf seiner EU-Liste kandidieren – hinter ihm, so Voggenhuber. Ein Angebot, das die Grünen wenig überraschend und postwendend zurückwiesen. Man setze auf ein eigenständiges Antreten und auf Parteichef Werner Kogler, der als "glaubwürdig, hemdsärmelig und unbestechlich" wahrgenommen werde, sagte Grünen-Wahlkampfleiter Thimo Fiesel. Unkommentiert ließ man eine Spitze des einstigen Gründungsmitglieds, das zumindest inhaltlich kaum einen Anlass für Konflikte im Wahlkampf sah. Schließlich würden "die Grünen immer noch unter dem Programm kandidieren, das ich ihnen geschrieben habe".

Antreten wird Johannes Voggenhuber bei der Wahl am 26. Mai offiziell als Spitzenkandidat der "Initiative 1 Europa", die von der Liste Jetzt "mit einer Anschubfinanzierung in der Höhe von 250.000 Euro" unterstützt werde, wie Parteichefin Maria Stern erklärte.

Als Nationalratsfraktion biete man Voggenhuber auch die Bühne, diese bei den TV-Konfrontationen zu vertreten. Über Crowdfunding will Voggenhuber weitere Mittel sammeln. Bis Ende März könnten sich weitere Kandidaten bei ihm melden. Den anderen "schwächelnden Oppositionsparteien" prophezeit der Jetzt-Kandidat Verluste. Davon wolle er profitieren und auch Nichtwähler ansprechen.

Mit Voggenhubers Kür ist nun das Feld der aussichtsreichen Spitzenkandidaten vollzählig. Neben dem Grünen Kogler (57) sind dies die EU-Delegationsleiter Othmar Karas (61, VP) und der noch nicht offiziell nominierte Harald Vilimsky (52, FP) für die beiden Regierungsparteien. Die SPÖ schickt Ex-Klubobmann Andreas Schieder (49) ins Rennen. Die einzige Spitzenkandidatin stellen mit Claudia Gamon (30) die Neos.

