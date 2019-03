Visitation bringt keine Beruhigung in der Diözese Gurk-Klagenfurt

KLAGENFURT. Bericht sieht "keine missbräuchliche Verwendung von Kirchengeldern", Klagenfurter Domkapitel kritisiert Ergebnis und Vorgehen.

Der Ausgangspunkt waren schwere Vorwürfe in einem Prüfbericht gegen den früheren Klagenfurter Bischof Alois Schwarz (seit Mai 2018 Bischof in St. Pölten): Salzburgs Erzbischof Franz Lackner wurde vor zwei Monaten mit einem Team als Apostolischer Visitator in die Diözese Gurk-Klagenfurt geschickt. Gestern stellte sich Lackner nach Ende der Visitation den Medien. Doch im Domkapitel Gurk ist man nicht zufrieden.

Der 50-seitige Prüfbericht, der am Montag an die Nuntiatur nach Rom geschickt wird, nimmt auch zur wirtschaftlichen Gebarung der Diözese Stellung, und zwar im Zeitraum 2008 bis 2018 und inklusive der Zeit der Sedisvakanz nach der Amtseinführung von Alois Schwarz als Bischof von St. Pölten. "Für alle zehn Jahre weist der Bericht ein ausgeglichenes Ergebnis aus", attestierte Herbert Beiglböck, Caritas-Direktor von Graz-Seckau, der für die wirtschaftliche Prüfung zuständig war: "In keiner Weise haben wir eine missbräuchliche Verwendung von Kirchenbeiträgen festgestellt."

Allerdings beanstande der Bericht zahlreiche Mängel – etwa beim Einhalten kirchenrechtlicher Vorschriften. "Wir orten großes Verbesserungspotenzial für die wirtschaftliche Führung des Bistums", sagte Beiglböck. Zu möglichen Konsequenzen für Schwarz wollte sich Lackner am Freitag nicht äußern. "Diese Frage liegt in Rom, die beantworte ich nicht", sagte der Erzbischof. "Wir haben rein eine Sachverhaltserhebung gemacht, was die Gründe für die Wirrungen nach der Zeit von Schwarz waren."

Aber schon am Tag davor hatte das Gurker Domkapitel eine sehr kritische Stellungnahme zur Visitation veröffentlicht. Die Zeit für die Einsichtnahme in den Bericht sei stark verkürzt worden, eine zugesagte "mehrtägige Begutachtungsphase" sei nicht zugestanden worden, hieß es. Weiters: "Zusammenfassend entsteht der Eindruck, dass die Visitation den Kriterien der Transparenz und der Fairness überwiegend nicht gerecht wird." "Unabhängig vom Visitationsbericht" habe für das Domkapitel der Bericht der Arbeitsgruppe Bistum vom Dezember "uneingeschränkt Richtigkeit und Gültigkeit". In diesem hieß es, Schwarz habe das Bistum mit einem Jahresverlust von 1,9 Millionen Euro übergeben.

Lackner wies den Vorwurf zurück, man habe zu wenig Zeit für eine Einsichtnahme gegeben.

