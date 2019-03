Vilimsky: "Würde Orban mit offenen Armen empfangen"

WIEN. FPÖ-EU-Abgeordneter Harald Vilimsky würde einen Wechsel der ungarischen Regierungspartei Fidesz von der Europäischen Volkspartei (EVP) in die rechtspopulistische Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) begrüßen.

Harald Vilimsky (FPÖ) Bild: (REUTERS)

"Ich würde Viktor Orban mit offenen Armen empfangen", erklärte Vilimsky gegenüber der Tageszeitung "Die Presse" (Dienstagsausgabe).

Es sei einiges in Bewegung geraten im Europaparlament und es gebe viele offene Fragen, so Vilimsky weiter. Der FPÖ-EU-Abgeordnete ist sich im Interview mit der Presse aber sicher: "Ich bin überzeugt, dass spätestens nach der Wahl alle unter einem Dach zusammenkommen werden". Auch im Europaparlament gelte das Prinzip "Size matters". Um mitgestalten zu können, bedürfe es möglichst vieler Mandatare aus möglichst vielen Mitgliedsstaaten, so Vilimsky.

EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn (ÖVP) betonte gegenüber der Tageszeitung "Kurier" (Dienstagsausgabe) auf die Frage, ob sich nicht auch die EVP mehr abgrenzen und Nationalisten wie Orban ausschließen solle: "Als Vizepräsident der EVP bin ich prinzipiell immer dafür eingetreten, dass es besser ist, jemanden einzubinden und damit positiv zu beeinflussen, als auszugrenzen - jedenfalls solange es eine Chance gibt. Aber wenn jemand, wie Orban, konsequent die Werte der eigenen Parteifamilie und damit der EU nicht respektiert, gilt auch hier der Satz: Reisende soll man nicht aufhalten".

