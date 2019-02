Vilimsky: "Ich will der Hecht im Karpfenteich sein"

Harald Vilimsky, der FPÖ-Spitzenmann für die EU-Wahl, spricht im OÖN-Interview über neue Allianzen, die "heilsame Rolle" der AfD und die Fehde mit Othmar Karas.

OÖNachrichten: Sie haben gesagt, Sie werfen Othmar Karas den „Fehdehandschuh ins Gesicht“. Karas ist die Nummer eins ihre Koalitionspartners ÖVP. Warum macht ausgerechnet er sie so zornig?

Harald Vilimsky: Ich kenne Herrn Karas als jemanden, mit dem man zivilisiert diskutieren kann. Ich werfe ihm aber vor, dass er die positive Reformpolitik der Bundesregierung auf europäischer Ebene nicht mitträgt. Er macht Stimmung gegen die Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder. Das halte ich für fatal. Ich halte es auch für fatal, die Vereinigten Staaten von Europa anzustreben. Wir dagegen haben uns in der Bundesregierung auf das vierte Szenario im Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas festgelegt. Das bedeutet: Weniger Kooperation, aber dort, wo es sie gibt, soll sie tiefer und effizienter sein. Die FPÖ steht in voller Übereinstimmung mit dem Programm der Bundesregierung. Karas, der ÖVP-Delegationsleiter ist und Kommissar werden will, steht im Widerspruch dazu.

Die Kommissare werden von den Regierungen nominiert. Würde die FPÖ einem Kommissar Karas zustimmen?

Es braucht einen Konsens in der Regierung. Ich schließe niemanden aus und favorisiere niemanden.

Die FPÖ erhebt keinen Anspruch auf den Kommissar?

Ich bin nicht in der EU-Politik, um innerhalb der Kommission eine völlig verfehlte Richtung mitzutragen. Ich will der Hecht im Karpfenteich sein. Ich will die Kommission und das EU-Parlament verkleinern, ich will dem Prinzip zum Durchbruch verhelfen, in weniger Bereichen europäisch zu kooperieren, dafür effizienter. Das kann ich als frei gewählter Abgeordneter besser.

Sie haben die Fraktion der Nationen und Freiheit (ENF) mitgegründet. Der gehören die Lega von Matteo Salvini und der Rassemblement National von Marine Le Pen an. Nun wollen Sie eine noch größere Allianz der Rechten schmieden.

Diese Rechts-Links-Kategorisierung ist überholt. Es gibt drei reformorientierte Fraktionen im EU-Parlament, die Ähnliches wollen: Kompetenzen in ihre Länder zurückholen sowie ihre Parlamente und die Demokratie stärken. Diese Kräfte wollen wir unter einem Dach sammeln. Wir wollen zweitstärkste Fraktion im EU-Parlament (hinter der EVP, Anm.) werden und die Sozialdemokraten zu überholen.

Dazu wollen Sie auch mit der AfD kooperieren, von der Teile unter besonderer Beobachtung des deutschen Verfassungsschutzes stehen. Ist Ihnen die AfD nicht zu extrem?

Ich kenne Jörg Meuthen und Alice Weidel. Die Spitzen der AfD sind integer und untadelig, deren Politik eine vorbildhafte Ausrichtung hat. Sie nehmen gerade für Deutschland und den verkrusteten Merkelismus eine heilsame Rolle ein. Was mit dem Verfassungsschutz in Deutschland da und dort aus politischem Kalkül heraus betrieben wird, kann ich nicht beurteilen. Ich sehe überhaupt kein Problem, mit den Spitzen der AfD eine positive Reformallianz zu bilden.

Italiens Lega-Chef Salvini soll Kopf der Allianz werden. Dabei kandidiert er nicht einmal für das EU-Parlament.

Ich wünsche mir, dass Salvini das Gesicht der Bewegung wird. Er hat einen ungeheuren Zuspruch in Italien und ganz Europa. Wer in der Fraktion im EU-Parlament das Ruder in der Hand haben wird, ist sekundär. Die vermeintlichen Spitzenkandidaten (Manfred Weber für die EVP und Frans Timmermans für die Sozialdemokraten, Anm.) sind ein übler Trick. Denn sie treten an, um Kommissionspräsident zu werden, der gar nicht zur Wahl steht.

Ein zentrales Anliegen Ihrer Partei ist der Schutz der EU-Außengrenzen. Das Vorhaben, die Grenzschutzagentur Frontex massiv aufzustocken, ist aber während Österreichs Ratspräsidentschaft im von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl geleiteten Ministerrat gescheitert. Hat er versagt?

Vielleicht versagt eher das europäische System. Die EU-Agentur Frontex verschlingt unglaublich viel Geld und hat ein falsches Mandat. Frontex hat sich mehr als Wassertaxi betätigt, als dem Schutz der Außengrenzen gerecht zu werden. Schutz der Grenzen heißt, aus dem Meer gerettete Leute zurückzubringen und nicht nach Europa. Politiker wie Orban (Premierminister von Ungarn, Anm.) und Salvini gewährleisten diesen Grenzschutz. Wir brauchen ein Maßnahmenbündel und nicht die Aufstockung einer Agentur. Die erste ist eine No-Way-Politik. Wir dürfen die Tore Europas nicht offen halten, sondern müssen den Menschen vor Ort helfen. Die zweite ist die konsequente Rückführung aller, die nicht schutzberechtigt sind. Asyl bedeutet Schutz auf Zeit und nicht Einwanderung.

Rund um den Brexit herrscht Chaos. Tut es Ihnen eigentlich heute leid, dass Sie einst den Öxit, also eine Volksabstimmung über den EU-Austritt Österreichs, ins Spiel gebracht haben?

Da müssen Sie die Rahmenbedingungen zu der Zeit berücksichtigen. Das war 2016. Damals stand ernsthaft im Raum, dass die Türkei Mitglied der EU wird. Das bedeutete die Gefahr, dass das größte EU-Land ein islamisches wäre und die gesamte Union unter islamischer Flagge segelte. Gleichzeitig gab es massive Zentralisierungsbestrebungen. Ich habe anlässlich der 20-Jahr-Beitrittsfeierlichkeiten die Frage in den Raum gestellt: Warum sollen wir diesen Kurs nicht der Bevölkerung zur Entscheidung vorlegen? Aber ich habe nie gesagt, dass ich für den EU-Austritt bin. Mittlerweile ist es breiter Konsens, dass die Türkei kein EU-Mitglied wird. Der Reformdruck ist ausreichend, um weiterwirken zu können.

