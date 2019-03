Verfehlung der Klimaziele könnte Österreich Milliarden kosten

... eigentlich, salopp gesagt, "a geile Gschicht" was man sich heute alles erkaufen kann. Kanada, Russland, Neuseeland und Japan sind überhaupt aus der 2ten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Abkommens ausgetreten ... Und was ist mit China? Knapp 10 Mio. km² groß, Indien 3,3 Mio. km² und eine Industrie, die in einer Woche mehr Schadstoffe in die Luft blasen als ganz Österreich in einem ganzen Jahr NICHT!, aber Hauptsache Österreich mit seinen läppischen 84.000 km² rettet das Weltklima. "Daumen hoch!" Wir schaffen das! Fazit: Ich kauf mir jetzt einen Wagen mit 67-Zylinder mit einem Rußpartikelfilter von einem Twingo oder sonst von so einem kleinen Heisl, der 100 ltr. Schweröl alleine nur zum starten braucht ...