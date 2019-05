Verfehlte Klimaziele kosten Österreich Milliarden

1. Die Höhe der Reduzierung des CO2 Ausstoßes haben ja sehr überfleissige österreichische Politiker selbst festgelegt. Weil wir ja besser sind als die EU. Und das kostet eben.



2. Österreich hat es in seiner Vergangenheit nicht zusammengebracht, die Transit LKW's auf die Schiene zu bringen. Was haben wir davon:

-jede Menge Transit LKW's

-Den Treibstoff, der durch diese LKW's getankt wird, wird ja auch zur CO2 Berechnung herangezogen



3. Das Umsteigen auf Öffis ist in der Regel eine Katastrophe, wenn man nicht zufälligerweise in einem Ballungszentrum (Wien, Linz) wohnt. Man ist daher auf ein Auto angewiesen



4. Österreichische Betriebe tun sehr viel zur Vermeidung von CO2. Siehe VÖEST - Versuch Einsatz von Wasserstoff zur Stahlerzeugung anstatt CO2 intensiven Koks.



5. Und dann gibt es ja noch einen sehr netten grünen Politiker der Österreich als klimapolitischen Schurkenstaat in der EU darstellt.